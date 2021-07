“Cabine! Cabine!” la mostra dedicata alla spiaggia di Riccione a Villa Mussolini

Indirizzo non disponibile

Cabine! Cabine! È la mostra fotografica, il cui titolo rende omaggio ad un saggio di Pier Vittorio Tondelli, dedicata alla spiaggia di Riccione e ai suoi principali protagonisti, i bagnini. Ospitata a Villa Mussolini, la mostra verrà inaugurata venerdì 9 luglio alle ore 21. Promossa da Cooperativa Bagnini Riccione e Cooperativa Bagnini Adriatica e realizzata dalla associazione Riccione Teatro, il visitatore avrà la possibilità di percorrere un viaggio nella memoria balneare, dal 1964, anno in cui un terribile fortunale distrusse il litorale romagnolo, ad oggi. Ha collaborato alla sua realizzazione l’Associazione per la candidatura Unesco di Riccione. L'apertura ufficiale della mostra coinciderà, nella stessa serata, con l'inaugurazione del Centro di documentazione per la candidatura della spiaggia di Riccione e dei suoi usi sociali all'Unesco.?