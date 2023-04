In Paese è "caccia" all'uovo: un pomeriggio per grandi e piccini tra laboratori, musica e tanto altro

Nel pomeriggio di domenica 2 aprile Riccione è pronta ad accogliere la 2° Edizione de "Caccia all'Uovo", organizzata dal comitato Riccione Paese. Oltre alla divertente caccia al tesoro, nel programma della giornata ci saranno tanti laboratori per bambini di ogni età. Inoltre, saranno presenti banchetti dove i ragazzi di Cuore 21 e Centro21 venderanno le loro uova e colombe della campagna di Pasqua.

Come funziona la caccia

La “Caccia all’Uovo” è su iscrizione (sono già diverse centinaia le adesioni) e inizia dalla piazza con la fontana divenuta, nel tempo, uno dei punti di riferimento di Riccione Paese (piazza Giacomo Matteotti), dove alle 16:30 è previsto il ritrovo di bambini e genitori per una caccia che coinvolge tutta la famiglia. Nel momento della verifica dell'iscrizione ai piccoli verrà consegnato un sacchettino per raccogliere le uova: i bambini potranno raccogliere fino a un massimo di 5 uova per permettere, anche ai più piccolini, di trovarne a sufficienza. Alle 17:30 è poi in programma la “Caccia al tesoro”.

I laboratori dedicati ai bambini e l'aperitivo per i grandi

Il pomeriggio della Domenica delle Palme è allietato anche dai laboratori a tema pasquale e primaverile. Dalle 15:00 e fino alle 18:00, si terranno alcuni laboratori creativi organizzati per fascia d’età: “Creatività e divertimento” per i più piccini fino ai due anni, “Creatività e riciclo” per i giovani ospiti di età compresa tra i 3 e i 10 anni che si cimenteranno nel giardinaggio e in altre abilità utilizzando materiali destinati al macero. Il divertimento prosegue con le letture animate e lo spazio trucca bimbi. Dal tardo pomeriggio (ore 18) la festa prosegue con aperitivo e musica: i bar del corso saranno tutti aperti.