Cala il sipario sulla rassegna filosofica "Libertà", tra gli ospiti Cacciari e Veneziani

Un doppio appuntamento chiuderà questa settimana la rassegna filosofica “Libertà”.

Mercoledì 16 novembre è in programma l'intervento di Massimo Cacciari dal titolo ‘Illusione della libertà’.

“Nessuna parola, riflette il filosofo, è più usata e usurata di ‘libertà’ nelle società contemporanee. Ma si comprende che si dice con questo termine? Si hanno chiare aporie e contraddizioni che vi sono connesse? La filosofia può aiutare a chiarire e, forse, mai quanto oggi questo esercizio appare necessario”.

Venerdì 18 novembre calerà il sipario sulla kermesse misanese con la lezione di Marcello Veneziani. “La cappa che comprime la libertà” è il titolo dell’intervento che porterà sul palco del Cinema Teatro Astra.

“Senza accorgercene – la sua riflessione -, siamo passati dalla ‘società aperta’ alla ‘società coperta’: sotto la cappa delle emergenze sanitarie, belliche, economiche ed ecologiche, negli ultimi tre anni la libertà ha subito una serie di restrizioni e limitazioni dei diritti costituzionali senza precedenti in democrazia. Da una parte l'aumento di controlli e sorveglianza, dall'altro la richiesta di rinunce e sacrifici, sta trasformando la libertà in una gabbia dorata, o una ‘prigione senza muri’, per dirla alla Sartre”.