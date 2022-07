Torna "Calici Santarcangelo 2022", due giorni dedicati al buon vino e al buon cibo

Il 5 e il 6 agosto, torna "Calici Santarcangelo 2022", un’edizione diversa perché fortemente attesa, e allo stesso tempo familiare, perché finalmente riportata al suo splendore originario. Dopo il successo smorzato di due annate segnate dalla pandemia e dalle restrizioni, l’evento all’insegna del buon vino e del buon cibo torna ad animare le vie di Santarcangelo per due magiche serate.

Tema di questa particolare edizione non poteva che essere il ritorno alla vita e la condivisione dei piccoli piaceri, da assaporare attraverso un inebriante viaggio in crescendo. La sete da semplice necessità del corpo si trasforma gradualmente in gioia, prende piano piano le forme del piacere e pervade la mente, fino a naufragarla in uno stato di dolce follia.



Il vino, le persone, il cibo e gli eventi sono i veri attori protagonisti di Calici 2022, che non potrebbe essere tale senza la presenza del suo suggestivo palcoscenico: Santarcangelo di Romagna. Uno dei borghi più romantici del nostro territorio, emblema del buon vivere e da sempre culla di arte, poesia e tradizione romagnola.



Il centro storico torna a essere vissuto con eventi, cantine e stand gastronomici, sapientemente distribuiti dall’organizzazione: dalle pendici del parco Campo della Fiera fino ad arrivare in cima alla lunga scalinata di via della Costa, in piazza Monache, sotto le luci del Campanone.

Il kit composto da calice, tasca e quattro degustazioni costa 15 euro, mentre con 10 euro è possibile acquistare quattro tagliandi/degustazioni.

Programma

Sono 44 le aziende vinicole romagnole pronte a riempire i tipici calici dell’evento, decorati con il profilo della città di Santarcangelo. Dalla Lombardia, invece, arriva la Cantina Ospite di questa edizione: la Tenuta Rocca de Giorgi, che viaggia in compagnia dell’enoteca itinerante Vino al Vino.



Per stuzzicare il palato sono attive due zone food: la prima in piazza Ganganelli, dove sono presenti Mad for BBQ, Al Volo, Agriturismo Viaggiante, La Quinta piadineria e Alessi piadineria; la seconda, in Piazza Marini, ospita invece Birgo Burger, Per La Polpetta, ASPASSO e Aceto Rosso piadineria. E per chi avesse voglia di un dopopasto da buongustai, la Distilleria Roteglia serve i suoi pregiati liquori allo spazio DeGustà, in via Battisti.



A far da colonna sonora a Calici 2022, i numerosi concerti ed eventi sparsi per tutto il paese. La musica spazia tra i generi più vari insieme a The Caribbean Delights, Camilla e i Bomboloni alla Crema, Bologna Bridge Band, Supermarket, Ops Band, The Angry Gentlemen e Man y Miguel & Los Borrachos Bros.



La Pro Loco di Santarcangelo, nelle serate di venerdì e sabato, guida suggestive visite alle grotte più nascoste e affascinanti della città; un viaggio alla scoperta della Santarcangelo sotterranea che si chiude con una speciale degustazione.



Piazza Monache ospita l’Osteria da Oreste, che per l’occasione si trasforma in “Delle Monache - Osteria in Piazza”, con degustazioni di vini naturali accompagnate da un indimenticabile dj set. Piazza Pedretti è animata da spettacoli di giocoleria, insieme a “In bolla con Stecchino Lillipuziani" e “Li Nadari Giullari”, mentre l’associazione Astrofili Santarcangiolesi guida i curiosi in un affascinante viaggio alla scoperta delle stelle.



Ultimo, ma non meno intrigante, in piazza Marini dalle 19:00 alle 24:00, si balla sulle note del tango argentino con HOTANGO, per una romantica Milonga Sotto Le Stelle.



La voglia di rivivere questo magico evento è tanta, così come la sicurezza: la Polizia Locale di Vallata e il camper di Circolando mettono a disposizione dei punti dove è possibile effettuare l'alcol test.



“Il buon vino va di pari passo col buon vivere e Calici Santarcangelo rappresenta bene questo concetto”, sottolinea la sindaca Alice Parma. “Santarcangelo torna ad essere la sede naturale per degustazioni di alta qualità all’interno di un borgo antico dalle mille suggestioni capace di accogliere in sicurezza il ritorno di questa manifestazione di grande richiamo che ogni anno punta sempre più su qualità e territorio. Alla Pro Loco e a Città Viva, a tutte le attività economiche coinvolte, alle case vinicole e a tutti i volontari va il grazie dell’Amministrazione comunale per aver contribuito alla realizzazione di questo straordinario appuntamento”.