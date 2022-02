Camilla Montesi prima ospite di Krakk

Caronte, l’ultima ricerca coreografica della danzatrice Camilla Montesi, sarà presentato al pubblico al Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo venerdì 11 febbraio, alle ore 19.00. La prova aperta di Camilla Montesi, prima performer ospite di Krakk, il nuovo progetto di residenze artistiche annuali promosso da Santarcangelo Festival sotto la direzione artistica di Tomasz Kirenczuk.

“Caronte” è un assolo di danza attorno ai concetti di paura e panico, una guida verso la conoscenza del proprio corpo e della propria mente. Con le musiche di Michele Uccheddu, il lavoro è un viaggio che tenta di sottrarre peso ad un’intima sofferenza. Krakk è un’occasione per gruppi, artiste e artisti che abbiano desiderio e necessità di realizzare un periodo di sviluppo e ricerca su progetti in fase di creazione o prova. Il programma è stato lanciato nel novembre 2021 tramite una open call pubblica e, a fronte della quantità e della qualità delle proposte ricevute (284 in tutto), è stato deciso di espanderne il periodo di apertura, pensato inizialmente per 6 artisti in 3 mesi, allargato ora a 15 compagnie fino a coprire la prima parte del 2023. Saranno ospiti a Santarcangelo, oltre a Camilla Montesi, Elena Bastogi, Emilia Verginelli, Davide Valrosso / NINA, Maria Luigia Gioffre, Massimo Monticelli, Virginia Landi e Tajana Motta, CollettivO CineticO, Paola Stella Mini e Konstantinos Rizos, Elisabetta Consonni, collettivo Cantieri / Coulon / Primultini, Karina Pino, Filippo Michelangelo Ceredi, Manzoni / Cherchi, Bruno Freire.

Camilla Montesi, ha studiato al Balletto Classico Cosi-Stefanesu di Reggio Emilia e all’Agora Coaching Project. Si è esibita come danzatrice al Gartnerplatz Theater di Monaco e per, tra gli altri, Michele Merola, Compagnia Zappalà Danza, Alessio Maria Romano. Parallelamente sviluppa un proprio percorso coreografico, che la porta a fondare nel 2021 être Collettivo. Il linguaggio di Camilla è in continuo sviluppo e si alimenta di passioni come il cinema e la letteratura: una ricerca che ambisce alla naturale flessione del corpo, alla sua dinamicità ed espressione.

Come da normative vigenti, l'accesso in sala è consentito esibendo il proprio green pass rafforzato.