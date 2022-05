Camminata lungo la via Flaminia delle meraviglie

Domenica 15 maggio si svolgerà una passeggiata semplice (semipianeggiante) e avvolgente all'interno della Gola del Furlo (circa 5 km tra andata e ritorno) tra ripide pareti ed un torrente color del cielo. Un percorso punteggiato anche da arte contemporanea e resti romani. Il pomeriggio: visita guidata a Fano, gemella di Rimini, separate alla nascita qual è la città sul mare delimitata da due corsi d'acqua a nord e sud, con l'Arco d'Augusto, Rocca Malatestiana, porto Canale, Teatro progettato da Luigi Poletti, sul percorso della Flaminia ... e tanti altri luoghi ricchi di storia. Per chi vorrà pranzo a base di crescita al Chiosco dell'Abbazia di San Vincenzo al Furlo. Merenda pomeridiana alla Gelateria Makì di Fano. Ognuno paga direttamente in loco quello che se magna. Consigliato abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Ritrovo a Rimini ore 9 al parcheggio Via Euterpe vicino ex-cinema Astoria (lato scuole medie Bertola) Oppure ore 9,30 all'uscita autostradale di Cattolica. Sarebbe bello condividere i posti auto (ovviamente mantenendo le mascherine all'interno), organizzandosi nei punti di ritrovo. Costo: 10 euro Per informazioni e prenotazioni: Cristian Savioli, guida turistica - guida ambientale escursionistica Cell. 333-4844496 Email: cristiansavioli@protonmail.com