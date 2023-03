Festa della donna: in marcia contro la violenza sulle donne

Torna la Camminata degli uomini per dire stop alla violenza sulle donne, in occasione della Giornata Internazionale della donna.

L’appuntamento è sabato 4 marzo 2023 con ritrovo alle 16:00 all’Arco d’Augusto a Rimini, da dove partirà la Camminata verso piazza Cavour.

La camminata degli uomini è un invito, un’esortazione rivolta a tutti gli uomini a prendere posizione in prima persona contro ogni forma di disparità tra uomo e donna, e contro ogni espressione di discriminazione e violenza di genere. Camminare insieme per lanciare un segnale forte, autentico, e non solo simbolico: è giunto il momento di agire per la costruzione di una reale e concreta parità, all’insegna del dialogo e del rispetto, nella quotidianità dei gesti, dei comportamenti, delle parole.