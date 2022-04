“Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna” per una Pasqua slow

Rigenerare corpo e mente, immergendosi nella natura e nel silenzio lontani dalla frenesia della quotidianità è quello che si potrà vivere da mercoledì 13 a lunedì dell’Angelo (18 aprile). Sarà quindi una Pasqua all’insegna dello slow tourism quella proposta dai 20 Cammini Spirituali e Vie di Pellegrinaggio che attraversano l'Emilia-Romagna con “I Love Cammini Emilia-Romagna” 2022 (https://camminiemiliaromagna.it/it). Un’opportunità per chi vuole trascorrere le feste all’aria aperta. Si potrà optare per una full immersion di 5 giorni nella natura e nel silenzio, al ritmo dei propri passi, o scegliere le proposte di un sol giorno, alla scoperta di castelli, antiche pievi, o anche in città, sulle tracce di Dante Alighieri. Nelle tante proposte pasquali consultabili nella pagina dei Cammini 2022, che rientrano in un calendario in costante aggiornamento di circa 40 appuntamenti che vanno da aprile a ottobre, troviamo anche Rimini. Tra le esperienze di più giorni, da mercoledì 13 a lunedì 18 aprile si può, infatti, percorrere il “Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna” (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/2161, un trekking di 5 giorni che dalla Riviera Romagnola (Rimini) arriva al santuario di La Verna (Ar), seguendo i passi di San Francesco, che attraversò più volte queste terre. Un vero e proprio cammino spirituale alla scoperta di una natura incontaminata, di affascinanti borghi medievali arroccati, luoghi di culto isolati e di sapori autentici locali. I Love Cammini 2022 propone anche escursioni guidate giornaliere di una sola tappa, visite guidate, tour adatto anche ai bambini e camminate urbane nelle varie province emiliano romagnole. I Love Cammini Emilia-Romagna 2022 è un’iniziativa promossa da APT Servizi Emilia-Romagna e Assessorato al Turismo Regione Emilia-Romagna in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna, le associazioni e gli operatori turistici che aderiscono al circuito regionale dei Cammini.