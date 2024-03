Appuntamento con le "stelle" della ginnastica artistica: attesi oltre 300 atleti e 35 nazioni partecipanti

La ginnastica artistica è pronta ad invadere gli spazi della Fiera di Rimini nel mese di aprile e maggio. A tal proposito, infatti, a partire dal 24 aprile e sino al 5 maggio, la città ospiterà il prestigioso appuntamento sportivo di carattere internazionale. Presso i padiglioni della Fiera di Rimini, si svolgerà il 36° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile) e il 35° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica Femminile (2-5 maggio).

Un appuntamento importantissimo che permetterà agli atleti di ottenere "l'ingresso" per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le nostre Nazionali hanno già staccato il pass olimpico e potranno gareggiare con l’unico obiettivo di vincere medaglie in questa prestigiosa manifestazione che tante soddisfazioni ha sempre regalato all’Italia. Saranno in gara le categorie junior e senior negli esercizi individuali, di squadra ed "all-around".

L’arena di gara allestita in Fiera, potrà ospitare oltre 4.000 spettatori. Sono attese televisioni e giornalisti da circa 25 Paesi per un totale di ore di visualizzazione attese, oltre i 60 milioni tra canali linear e digital. A Rimini arriveranno oltre 300 atleti in rappresentanza di circa 35 nazioni.

La storia degli Europei di Ginnastica Artistica inizia nel 1955 per gli uomini e due anni più tardi per le donne. Gli Europei tornano in Italia dopo l’appuntamento di Milano 2009, quando però vennero assegnati solo i titoli individuali e non quelli a squadre. A Roma nel 1981, invece, si svolsero solo gli Europei Maschili.

Tra medaglie individuali e di squadra, l’Italia può vantare 23 medaglie d’oro, 14 d’argento e 25 di bronzo. Il medagliere maschile è di 16 ori, 10 argenti e 17 bronzi, quello delle ragazze oggi presenti è di 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.

Infomazioni :

Periodo di svolgimento: dal 24 al 28 aprile (Campionato Europeo Maschile) e dal 2 al 5 maggio 2024 (Campionato Europeo ?Femminile)

Programma :

Calendario Campionato Europeo Ginnastica Artistica Maschile 2024

Mercoledì 24 aprile

10:00 - 21:00: Qualifiche maschili seniores (valide anche per l’assegnazione delle medaglie all-around)

Giovedì 25 aprile

10:00 - 20:30: Qualifiche maschili juniores (valide anche per l’assegnazione delle medaglie a squadre

Venerdì 26 aprile

18:00 - 20:30: Finali di Specialità maschili seniores (tre attrezzi)

Sabato 27 aprile

10:00 - 12:40: Finali di Specialità maschili juniores

16:30 - 19:00: Finali di Specialità maschili seniores (tre attrezzi)

Domenica 28 aprile

10:00 - 12:00: Finale all-around juniores maschile

15:30 - 18.00: Finale a squadre seniores maschile

Calendaro Campionato Europeo Ginnastica Artistica Femminile 2024

Giovedì 2 maggio

10:00 - 20:00: Qualifiche femminili seniores (valide anche per l’assegnazione delle medaglie all-around)

Venerdì 3 maggio

10:00 - 20:00: Qualifiche femminili juniores (valide anche per l’assegnazione delle medaglie all-around e a squadre)

Sabato 4 maggio

16:25 - 19:45: Finali di Specialità femminili seniores

Domenica 5 maggio