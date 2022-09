Bellezze purosangue, arrivano i cavalli arabi per il "36° Campionato Nazionale Italiano"

Prezzo non disponibile

Sabato 1 e domenica 2 ottobre l'Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo, realtà che promuove la splendida razza equina tra le più antiche e conosciute, organizza il 36° Campionato Nazionale Italiano.

Le rinomate strutture equestri dell’Horse Riviera Resort saranno il palcoscenico d'eccezione dell'evento che prenderà il via già il 30 settembre con il classico aperitivo di apertura riservato ai presenti.

Il concorso di morfologia, durante il quale verranno premiati i cavalli con le migliori attitudini e caratteristiche tipiche del Purosangue Arabo, si svolge all'interno di un ring preposto.

Giudici preparati a questa attività, osservano e valutano gli splendidi soggetti che si alternano nell'arena, decretando infine i vari Campioni Italiani 2022.

I concorsi di morfologia sono sempre appuntamenti emotivamente coinvolgenti: essi mirano ad esaltare tra le altre, la bellezza e l'eleganza dei cavalli Purosangue Arabo, razza che affonda le sue radici nel Golfo Persico e Penisola Arabica in genere.

Il cavallo Purosangue Arabo ha il potere di riportare indietro nel tempo lo spettatore, di farlo sognare.

I nomadi usavano questo cavallo per poter trasportare i loro averi nel deserto.

Temperamento, lealtà, volontà di esibirsi, capacità di apprendimento e resistenza sono le caratteristiche tipiche di questa razza che oggi allietano lo sguardo incredulo del pubblico seduto sugli spalti.

Il Campionato Italiano 2022 in provincia di Rimini sarà un momento che affascinerà in maniera trasversale sia gli addetti ai lavori che il pubblico generalista, indistintamente.

Sarà uno show nella vera essenza della sua etimologia; le porte del prestigioso ring sono aperte a tutti, famiglie, scuole, bambini, proprio con l'intento di coinvolgere, di includere e di appassionare.

Quando si solleva il sipario di uno show, oltre ad assistere ad un momento di sport e competizione tra i vari allenatori e handler (coloro che conducono il cavallo a mano, da terra), è una vera e propria festa.

Musica e ritmo, saranno gli ingredienti che promettono emozioni e suggestioni.