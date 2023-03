La Compagnia RbR tra illusionismo e passi di danza è pronta ad incantare con "Canova svelato"

Sarà uno spettacolo di danza il prossimo appuntamento della stagione che arriva sul palcoscenico del Teatro della Regina di Cattolica, grazie alla Compagnia RbR illusionisti della danza che venerdì 24 marzo (ore 21:00, porta a teatro Canova svelato.

La Compagnia RbR Illusionisti della danza, da anni impegnata in progetti artistici volti alla sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente, con questa nuova creazione ispirata al Canova, proposta per la prima volta nel 2022 nel duecentesimo anniversario della sua morte, ci mostra un’originale interpretazione delle opere del massimo esponente del Neoclassicismo in scultura. Lo spettatore potrà assistere a una vera e propria traslazione: le opere d’arte del Maestro di Possagno prenderanno forma nel mondo contemporaneo e Canova sarà la “guida” di questo viaggio scenico, il lume che indicherà il passaggio, sarà la voce di profezie in un’esperienza danzante visionaria.

Ogni gesto in scena è ispirato alla perfezione delle linee, alla delicatezza, alla bellezza e alla purezza insita nei lavori del Canova, il primo ad aver posto attenzione all’espressività dei volti e degli atteggiamenti del corpo, e alle proporzioni che rispondono ai canoni di bellezza ideale.

Il muro della convenzione deve essere abbattuto, è necessario saper guardare oltre: anche le sculture, i maestri del passato, l’arte stessa possono insegnare a prendersi cura del nostro mondo e solo un teatro intriso di evocative illusioni può essere il luogo di partenza per questa ‘canoviana’ esperienza.

Ecco come lo descrive il regista, Cristiano Fagioli: “è la ricerca della bellezza, è la ricerca di armonia, equilibrio, ossia ricerca del principio che regola tutto ciò che ci circonda. La ricerca della bellezza è quindi un viaggio per intuire lo spirito del mondo (…). Molteplici immagini di bianchi corpi, in pose plastiche, di marmo vivente mi circondano abbagliandomi...non chiudo gli occhi... non ho paura... ne sono estasiato... ne sono parte”.