L’autunno è all’insegna della poesia: torna la rassegna “Cantiere Poetico”

Si è svolta questa mattina (giovedì 19 ottobre) la conferenza stampa di presentazione della nona edizione del Cantiere Poetico per Santarcangelo, che si svolgerà a partire da martedì 24 e fino a domenica 29 ottobre e sarà dedicato alla bellezza dell’errore come possibilità di scoperta e crescita dell’animo umano.

“Il Cantiere Poetico è nato da un’indagine sul valore della poesia come elemento fondante della storia e della cultura di Santarcangelo, allargando poi il proprio campo d’azione ad altri ambiti della contemporaneità” ha affermato in apertura la vice sindaca e assessora alla Cultura, Pamela Fussi. “In un’epoca in cui sembriamo incapaci di accettare e superare gli errori, il tema portante di quest’anno rappresenta un fattore di crescita e di nuovo coinvolgimento delle scuole, oltre a offrire un servizio culturale gratuito a tutta la cittadinanza”.

“Era il 2015 quando il Cantiere nacque in occasione dei vent’anni dalla scomparsa di Lello Baldini” ha aggiunto il direttore della Fondazione Culture Santarcangelo, Eugenio Tontini. “Di qui la volontà di costruire un contenitore culturale per raccontare la poesia del novecento santarcangiolese alle nuove generazioni, affiancato via via da altre iniziative per valorizzare l’eredità dei poeti, come quella attualmente in corso per il centenario dalla nascita di Nino Pedretti”.

“In queste nove edizioni abbiamo intercettato nuove sensibilità poetiche, anche attraverso le chiamate pubbliche, aumentando il numero di poeti e poetesse coinvolti da Santarcangelo e dintorni” ha detto il curatore del Cantiere Poetico, Fabio Biondi. “Qui la cultura della poesia non è solo un esercizio letterario ma vive nel quotidiano, è un fare che appartiene alla gente tutti i giorni: è la bellezza e la visione poetica per il futuro di cui sono portatori bambini e ragazzi, è cura, rispetto e inclusione, per gioco, per diletto e per mestiere”.

“Nove edizioni sono un traguardo importante, non era facile raccogliere l’eredità culturale dei poeti santarcangiolesi e valorizzarla in pianta stabile” ha concluso la sindaca Alice Parma. “Un ricordo comunque sempre proiettato al futuro, come dimostra il coinvolgimento di bambini e bambine delle scuole: la poesia e la parola sono l’antidoto di Santarcangelo alla mancanza di dialogo e ascolto reciproco che caratterizza il mondo di oggi. Per questo è fondamentale non chiudere mai i confini generazionali, artistici e geografici del Cantiere – ha concluso la sindaca – portando avanti la contaminazione tra età, culture e luoghi diversi per costruire uno sguardo sempre nuovo”.

La rassegna prevede una video installazione, spettacoli, conversazioni di pubblica utilità, presentazioni di libri e letture sceniche, laboratori con i più piccoli e l’immancabile coinvolgimento della comunità di lettori e poeti di Santarcangelo e dintorni per la Chiamata pubblica, una maratona di poesia che si allungherà nella notte di venerdì 27 ottobre e sfocerà in una poetry slam a cura di VividiVersi.

A inaugurare l’edizione sarà la video installazione in anteprima nazionale di Azzurra D’Agostino, Emerald. Un poemetto sullo sparire, aperta dal 24 al 26 ottobre al Palazzo della Poesia. Per assistere alla video installazione la prenotazione è obbligatoria per massimo 10 spettatori alla volta, a partire dai 14 anni.

Grande attesa per lo spettacolo di Roberto Mercadini, Se fossi la tua ombra mi allungherei a mezzogiorno. Storia perfetta dell’errore, in programma domenica 29 ottobre alle ore 21.30 presso il Supercinema.

Tra le partecipazioni più attese quella di Teatro la Ribalta – Accademia Arte della Diversità con Otello Circus (martedì 24 ottobre, ore 21.30 – Teatro Il Lavatoio), e poi Francesco Niccolini e Luigi D’Elia con uno spettacolo in anteprima nazionale, Caravaggio. Di chiaro e di scuro, con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi (giovedì 26 ottobre, ore 21.30 – Teatro Il Lavatoio) e infine la Compagnia della Fortezza con il concerto spettacolo Il figlio della tempesta. Musiche, parole e immagini dalla Fortezza (sabato 28 ottobre, ore 21:30 – Teatro Il Lavatoio).

Sorpresa in Piazza Ganganelli per le azioni di danza urbana Urban Suite. Dentro stanze a cielo aperto a cura di Club Alieno | Cuore 21 in programma sabato 28 ottobre alle ore 11:00 e alle ore 12:00.

Diverse e variegate le presentazioni di libri e le letture sceniche in Biblioteca Comunale A. Baldini tra cui Ida Travi e la sua Monodia della voce grembiule. La serie poetica dei Tolki, i parlanti (giovedì 26, ore 18), Gianluigi Gherzi e Cristiano Sormani Valli con le loro ultime raccolte poetiche (venerdì 27, ore 18:00), Silvia Bre, terza classificata al Premio Strega Poesia 2023, e Beatrice Zerbini (sabato 28 ottobre, ore 18:00), Armando Punzo, Leone alla carriera alla Biennale Teatro di Venezia 2023, in conversazione con Rossella Menna sul libro Un’idea più grande di me (domenica 29 ottobre, ore 12:00), Michel Simonet, lo spazzino poeta, con il libro Lo spazzino e la rosa (domenica 29 ottobre, ore 17:30), Roberta Castoldi che leggerà poesie tratte dal suo ultimo libro La formula dell’orizzonte (domenica 29 ottobre, ore 19:00). E, non da ultimo, al Teatro Il Lavatoio i bambini e le bambine della Scuola Primaria di Santarcangelo leggeranno i loro racconti sull’errore più felice, Sbagliando s’impara. Il mio errore più felice (venerdì 27, ore 8:30 e 11:00).

Nella Sala Consiliare dell’Amministrazione comunale si terranno interessanti conversazioni di pubblica utilità dove intellettuali, scrittori e giornalisti si confronteranno sulle possibili relazioni fra passioni e errori. Alice Parma, Sindaca di Santarcangelo e Annalisa Teodorani, Sindaca di Santarcangelo Città della Poesia, vi parteciperanno per raccontare le loro relazioni con le passioni e gli errori, cittadini e comunità, politica e poesia. Alice Parma parteciperà a tutte e tre le Conversazioni. A lei il compito di un breve prologo di apertura, prima di lasciare la parola a Gigi Riva che curerà la Conversazione con Piero Martin e Marino Sinibaldi (mercoledì 25 ottobre, ore 21:30) e quella con Ilvo Diamanti e Nando Pagnoncelli (domenica 29 ottobre, ore 16:00). Sabato 28 ottobre alle ore 16:00 lascerà invece la parola a Vera Bessone che curerà la Conversazione con Sara Zambotti e Davide Cerullo. Annalisa Teodorani, Sindaca di Santarcangelo Città della Poesia, parteciperà solo alla Conversazione di mercoledì 25: al termine dei dialoghi fra Gigi Riva, Piero Martin e Marino Sinibaldi, chiuderà la serata con un breve racconto sulle passioni degli errori.

Dal 2015, la Città di Santarcangelo ha scelto di costruire un progetto culturale per riflettere sulla cultura della poesia che da molti decenni ne caratterizza la vita artistica e quotidiana. Cantiere Poetico per Santarcangelo è un progetto dell’Amministrazione comunale, promosso e sostenuto da Fondazione Culture Santarcangelo (FoCuS), Regione Emilia-Romagna e associazione Culturale L’Arboreto, in collaborazione con Santarcangelo Festival, Pro Loco, Città Viva, Casa di Gesso / Crescere a teatro, Gruppo Maggioli e Vallecchi Firenze.

L’edizione 2023 è curata da Fabio Biondi con la collaborazione di Antonia Casadei, Roberta Magnani, Cristiano Sormani Valli.