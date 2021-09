Cantiere poetico con la “Porta poetica” di Patalò

Proseguono gli appuntamenti della settima edizione del Cantiere poetico per Santarcangelo, intitolata “Parole Portanti. Le voci dei maestri e degli allievi nei dialoghi fra arte e educazione”.

Mercoledì 8 settembre dalle 11 alle 18 in biblioteca torna il progetto di Teatro Patalò dal titolo “Porta poetica. L’oracolo è un adolescente”, a cura di Isadora Angelini e Luca Serrani, con protagonista un gruppo di ragazzi e ragazze. Un nuovo incontro con le parole di maestre e maestri poeti, dove le voci di adolescenti, come un oracolo, si faranno tramite di visioni antiche o contemporanee, nel tentativo di creare un contatto con il nostro indecifrabile presente.

La sera alle 21 allo Sferisterio è in programma la lettura scenica, risultato della Chiamata pubblica, “La Poesia vive a Santarcangelo. Manutenzione quotidiana delle parole” a cura di Annalisa Teodorani, Sindaca della Città della Poesia, con le musiche di Bevano Est. Chi ha aderito alla Chiamata pubblica – l’elenco completo è disponibile a fine comunicato – leggerà poesie inedite e quelle di un maestro a cui si ispira. Un’antologia aggiornata di poeti, donne e uomini, che mantengono in vita la cultura della poesia attraverso le parole portanti dei grandi poeti Tonino Guerra, Giuliana Rocchi, Raffaello Baldini, Nino Pedretti, Flavio Nicolini e Gianni Fucci.

In seguito, alle ore 23, sempre allo Sferisterio i Bevano Est in concerto con “Graniglia”. L’album contiene undici brani originali che s’ispirano alle danze popolari: mazurche, walzer, scottish, polke, bourrée, che presentano nella struttura e nell’esecuzione qualche “disturbo” per eventuali danzatori.

Tutte le sere, dall’8 al 12 settembre, Cactus Cafe presenta inoltre allo Sferisterio Unique – Il fascino dell’esperienza: un servizio food per pasteggiare prima, durante e dopo gli spettacoli, un bar con servizio beverage e proposte di dj set. Mercoledì 8 Anna la Rouge e Andrea Canella; giovedì 9 Volumetrica Vision; venerdì 10 dj set di Manuel Pof Vasini e live di Sudestrada; sabato 11 dj set di Matteo Pignataro e live di Tak-Oner; domenica 12 Andy McFarlane 2 Man Band live.

I posti sono limitati, quindi è necessaria la prenotazione per tutti gli appuntamenti, che sono a ingresso a contributo libero: è possibile prenotare i biglietti su www.cantierepoetico.org. Per accedere si dovrà presentare il Green Pass. I posti non sono numerati e l'entrata del pubblico sarà consentita 30 minuti prima dell'inizio degli incontri e degli spettacoli.



Sempre sul sito www.cantierepoetico.org è possibile anche consultare il programma completo della manifestazione, che si concluderà domenica 12 settembre.Chiamata pubblica, i partecipanti: Loris Babbini, Bruno Bartoletti, Laura Borghesi, Germana Borgini, Samuela Boschi, Luciano Brasini, Luigi Bray, Gilberto Bugli, Michele Canducci, Franco Casadei, Daniela Ceccarelli, Laura Di Placido, Lidiana Fabbri, Silvia Franchini, Marcella Gasperoni, Lorena Ghinelli, Michele Ghiotti, Rita Giannini, Gilberto Grazia, Lidia Ioli, Anna Lanzoni, Sergio Lepri, Maksim Magnelli, Alida Mancini, Fabio Molari, Mattia Mosconi, Liana Mussoni, Attilia Pagliarani, Silvia Parenti, Dauro Pazzini, Giovanni Pomperi, Chiara Puchetti, Camilla Savini, Marco Savini, Paola Selleri, Simone Silvestri – Patalò, Stefano Stargiotti, Annalisa Teodorani, Laura Turci.