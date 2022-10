La poesia come strumento di espressione e di rappresentazione del mondo dei più piccoli, al via "Cantiere poetico"

Si svolgerà dal 2 all’8 novembre 2022 l’ottava edizione di Cantiere poetico per Santarcangelo, intitolata “La poesia si rivolta. Le parole e le capriole delle bambine e dei bambini”. Quest’anno la rassegna culturale è infatti posticipata da settembre a novembre proprio per riuscire a coinvolgere gli alunni delle scuole di Santarcangelo che in queste settimane stanno svolgendo una serie di attività che si concluderanno con la settimana di eventi dal 2 all’8 novembre.



L’edizione 2022 del Cantiere poetico è infatti dedicata alla cultura della poesia, all’incanto dell’infanzia e dell’adolescenza, per immaginare relazioni con le parole e i versi sussurrati dalle bambine e dai bambini, nei dialoghi con gli adulti, negli spazi e nei tempi che girano attorno ai pensieri, agli sguardi e ai corpi. Pratiche poetiche per sperimentare nuovi immaginari di inclusione, rispetto e cura dei rapporti umani fra le generazioni, compresi il valore delle differenze e la potenza della natura che accompagnano il cammino della conoscenza

e della formazione.



Ad inaugurare l’ottava edizione sarà l’apertura della mostra in biblioteca Baldini a cura di Stefano Ricci dal titolo Alcuni Animali Animati che si potrà visitare fino al 10 dicembre. Dal 2 al 5 novembre – dalle ore 15 alle ore 18 (e la mattina per visite scolastiche) – il Palazzo della Poesia (ex Biblioteca comunale, via Cavallotti, 3) diverrà il “presidio” del Cantiere poetico e centro delle relazioni con bambini, ragazzi, maestri, genitori, lettori, scrittori, poeti, artisti e artigiani del pensiero: in programma allestimenti d’arte, attività ludiche, incontri e laboratori. Qui si potrà ad esempio trovare il video box per bambini, ragazzi e adulti La (mia) poesia si rivolta a cura del videomaker Vladimir Bertozzi; due video installazioni artistiche di Eron; l’esposizione e sviluppo di un progetto di comunità dal titolo Unisciti a cura di Samantha Turci e Ilaria Ricchi (Aidoru – Itinerario Festival) nato dal desiderio di unire metaforicamente un mondo intero attraverso un’azione semplice e antica: cucire. Allestita anche una mostra con le illustrazioni realizzate per il libro di poesia Manuale d’Incanto di Alessandra Di Consoli; mentre dal 3 al 5 novembre è in programma il laboratorio di ricamo collettivo per bambini e adulti Mangerei dei pasticcini se ne avessi a cura di Sara Basta e l’esposizione dei lavori realizzati nei laboratori di ottobre nelle scuole di Santarcangelo a cura di Casa di Gesso e Cristiano Sormani Valli.



Tra le attività più attese la partecipazione di Chiara Guidi (Societas) che al Cantiere porta due spettacoli, un incontro e un laboratorio. Giovedì 3 novembre, alle ore 21 al Teatro Il Lavatoio andrà in scena Fiabe giapponesi uno spettacolo per un pubblico infantile (a partire dai 7 anni) in cui l’artista ha scelto tre fiabe dell’antica tradizione giapponese e le ha inserite in una rappresentazione che vede i bambini partecipare in prima persona: alcuni sono invitati con lei in scena a eseguire, a terra, un preciso lavoro; altri, seduti in platea, vengono sollecitati, attraverso domande, a un dialogo “filosofico” che intercala i racconti. Tra platea e palco tutti i bambini, dunque, sono dentro lo spettacolo, e guidati dalla Narratrice sperimentano in prima persona lo statuto di rappresentazione proprio come fanno nel gioco, dove, insieme ad altri coetanei, esperiscono il “sentire” più profondo della realtà. Dal 3 al 5 novembre si svolgerà poi il laboratorio Esercizi di lettura, un invito alla lettura corale di alcuni componimenti della poetessa tedesca Nelly Sachs, premio Nobel nel 1966. Il coro messo a punto nelle tre giornate di laboratorio confluirà in Lettere dalla notte, lettura-concerto di e con Chiara Guidi accompagnata dal musicista Natàn Santiago Lazala, in scena sabato 5 novembre alle ore 21 al Teatro Il Lavatoio. Infine lunedì 7 novembre alla Baldini, Chiara Guidi incontrerà il pubblico per presentare la sua idea di Teatro infantile nata a Cesena nel Teatro Comandini, sede dalla compagnia Societas, di cui è stata co-fondatrice.

Diverse saranno inoltre le presentazioni di libri e letture sceniche tra cui: venerdì 4 novembre Un solo verso può fare più grande l’universo passeggiata tra i versi di Sabrina Giarratana (vincitrice premio Andersen 2022) e Ma dove sono le parole? a cura di Nicoletta Fabbri; domenica 6 novembre Bambina senza alleati a cura di Cristina Bellemo (vincitrice premio Andersen 2019), La più bella delle colonne a cura di Silvia Vecchini e Ai cuccioli della mia specie a cura di Mariangela Gualtieri. Inoltre la poesia dialettale sarà presentata nelle scuole da Germana Borgini e Lorenzo Scarponi e dagli autori Annalisa Teodorani e Gilberto Bugli.

Altra grande attesa per lo spettacolo in programma per lunedì 7 novembre, ore 21 al Teatro Il Lavatoio dal titolo Il Teatrino di Raffaello Baldini ideato, diretto e disegnato da Francesca Ghermandi e Gianluigi Toccafondo sui testi di Raffaello Baldini, con Nicoletta Fabbri e la collaborazione di Rosanna Lama e la partecipazione delle bambine e dei bambini della Scuola Primaria di Santarcangelo.Una volta tanto, uno spettacolo non per bambini fatto da adulti, ma uno spettacolo di bambini che parlano agli adulti. L’idea è di ascoltare i monologhi dei personaggi di Baldini dalla voce dei bambini: i bambini interpretano i vecchi. I faccioni-mascheroni, interpretano la varia umanità di Baldini. Lo sconsolato, lo schifiltoso, il nonno che ha fatto la terza e non riesce a firmare, il lurido, l’omarello che si porta via gli attrezzi dal cantiere, la signora che va al mercato e si lamenta, il vecchietto felice di star dov’è, l’ossessionato dalla roba che gli hanno portato via.