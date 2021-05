Capitalismo magico, il primo spettacolo della stagione del teatro Massari

Teatro Europeo Plautino e Pro Loco San Giovanni in Marignano stanno allestendo l'Arena per il primo spettacolo in programma venerdì 28 maggio alle ore 20.00. Si parte con la Lunga Stagione del teatro A. Massari che parte eccezionalmente all'aperto nella splendida cornice dell'Arena Spettacoli di San Giovanni in Marignano. "Una grande emozione accompagna questa giornata, carica di ripartenza, desiderio ed attesa. Non vediamo l'ora di respirare di nuovo la magica atmosfera del teatro in una splendida Arena. Un enorme grazie a tutti gli instancabili volontari per l'immenso impegno". Siamo quasi pronti per Capitalismo magico, con Lodo Guenzi e Nicola Borghesi. “There is no alternative”, amava ripetere Margaret Thatcher, riferendosi, naturalmente, al capitalismo. A noi – affermano Borghesi e Guenzi – che abbiamo trent’anni oggi non ce lo hanno nemmeno mai detto, tanto era evidente. Il cammino della nostra vita dentro il capitalismo sembra a volte la traversata di una landa desolata che perde via via linfa e colore. A volte la notte non dormiamo, stretti al cuore e alla testa da una strana ansia che non sappiamo dire, pieni di domande vaghe e spaventose. Forse è il terrore che si spengano anche le ultime scintille di non identico che stanno dentro e fuori di noi. Come sempre la risposta è fuori dalle mura di casa, all’esterno, in una passeggiata. Forse camminando possiamo cogliere ciò che, dentro al capitalismo, ancora non è identico, conserva una propria forza autonoma, una sorta di sottile magia che viene da lontano e ancor più lontano conduce. Ancora qualche posto disponibile. Dalle ore 19.00 aprirà la Biglietteria in Arena Spettacoli. È possibile prenotare direttamente sul posto oppure tramite il sito di vivaticket