Il rapper Capo Plaza scatena il palcoscenico dell'Arena della Regina

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L'Arena della Regina di Cattolica è pronta ad essere travolta e "sconvolta" dalle sonorità del rapper italiano Capo Plaza (pseudonimo di Luca D'Orso). L'artista di Salerno raggiungerà il palcoscenico della struttura nella serata di venerdì 26 luglio per il proprio Summer Tour. Per l'occasione, intonerà con i propri "fedelissimi" alcuni tra i brani che l'anno reso più celebre sino ai più recenti come il singolo "Acqua Passata".