A San Giovanni torna il Capodanno del vino e il Palio della pigiatura

A San Giovanni in Marignano, porta della Valconca, conosciuto fin dal Medioevo come Granaio dei Malatesta per la fertilità delle sue terre, domenica 26 settembre torna il Capodanno del vino, in concomitanza con “Il Vecchio e l’Antico”. L'appuntamento è in Piazza Silvagni con le degustazioni dei vini delle cantine marignanesi Enzo Ottaviani, Fattoria Poggio San Martino, Tenuta del Monsignore, Torre del Poggio.

Acquistando un calice di vino nella comoda tasca, sarà possibile degustare, come da tradizione, il vino novello accanto ai prodotti della tradizione romagnola, Sangiovese e Pagadebit in primis.

L’evento, che nasce nel 2000, è accompagnato da una rievocazione storica dei primi del Novecento, quando la pigiatura dell’uva era una vera e propria occasione di festa.

Quest’anno la rievocazione si svolgerà in via Fosso del Pallone dove sarà possibile conoscere giochi, attrezzi, motori e personaggi di inizio secolo, senza dimenticare uno spazio dedicato all’arte, con spettacoli e le incursioni itineranti di Teatro Cinquequattrini aps.

In Arena Spettacoli, dalle ore 15.00, si alterneranno il Concerto del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano che torna a suonare in pubblico dopo due anni di attesa e lo Spettacolo folk romagnolo di “Studio 39 Casadei Danze &Fitness Rimini”.



Per accedere alle aree fiera ed eventi è necessario il Green Pass, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida pubblicate dal Governo il 9 agosto scorso.