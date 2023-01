Ultime "danze" per i carillon viventi che hanno impreziosito le festività della città

E' ormai giunto il tempo di salutare le festività natalizie. Per l'occasione, Riccione nel fine settimana concluderà il ricco programma delle festività natalizie con cui ha impreziosito e rallegrato il centro città, con i quattro carillon viventi protagonisti del programma “Natale - Capodanno 2022 2023” all’interno del Bosco d’inverno.



Interpretati da Festi Group in una veste nuova e originale per La Festa Infinita di Riccione, i carillon sono magici oggetti dalle dimensioni umane con una vera ballerina in tutù che danza sulle note di uno dei capolavori del balletto più eseguito nel periodo natalizio, Lo Schiaccianoci di Pëtri? ?ajkovskij.



Nella rigogliosa e verdeggiante cornice natalizia di viale Ceccarini, impreziosito da installazioni artistiche e

botaniche e da architetture di luce, risuonano le inconfondibili note musicali generate da questo ingegnoso meccanismo a cilindro custodito all’interno di una grande scatola. L’atmosfera sognante de La musica di strada del Natale sarà a Riccione il 6, 7, 8 gennaio in orario pomeridiano dalle 15 alle 19.

Il villaggio di Natale

Lo shopping delle vacanze invernali si arricchisce con le proposte del Villaggio in viale Giardini, con le casette ispirate all’antica tradizione delle cabine di spiaggia e che oltre ai classici profumi e ai sapori dell’inverno da gustare durante la passeggiata proporrà oggetti originali, frutto dell’estro e dell’abilità manuale e artigianale, prodotti tipici locali a chilometro zero e del made in Italy. A far da cornice alle casette dello shopping immerse nella bella scenografia delle luminarie, le giostre dei bambini nei Giardini Montanari, allietate dai suoni delle melodie natalizie.