Carlo Calenda presenta in città il libro "I mostri"

Carlo Calenda, europarlamentare ed ex ministro dello sviluppo economico arriva a Rimini il 21 agosto per una tappa del tour di presentazione dellibro: “I Mostri – e come sconfiggerli” (edito da Feltrinelli).

Calenda parlerà della sua ultima fatica editoriale nella nuova piazza Francesca da Rimini, nell'area di Castel Sismondo (alle spalle del Castello Malatestiano) a partire dalle 19, interagendo con il pubblico e rispondendo alle domande dei presenti.

Per partecipare serve prenotarsi gratuitamente su Eventbrite al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/116199143767.