Carnevale, torna la festa in piazza a San Giovanni in Marignano

Sabato 26 febbraio dalle ore 15 in Piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano si festeggia il carnevale con caramelle, dolciumi e musica. Tutti insieme per celebrare le maschere e questa antica tradizione marignanese. L'evento, a cura di Aps Pro Loco, prevede musica, animazioni, caramelle e tante sorprese.

"Tornare a celebrare questa festa antichissima e ritrovarci nella Piazza è sicuramente un'occasione speciale che attendevamo da tempo. L'ultimo evento prima della pandemia è stato proprio il Carnevale e in questo modo speriamo di poter chiudere un cerchio e due anni davvero complessi. Non sfileranno i tradizionali carri allegorici, ma si ripeterà la fortunata formula del 2020 con animazioni e festa di Piazza. Appena è stato possibile dare vita all’evento abbiamo subito trovata pronta la Pro Loco e abbiamo cercato di rendere possibile questa giornata. Oltre ad Aps Pro Loco stiamo contattando altre realtà marignanesi così che questa iniziativa possa essere partecipata e coinvolgente! Speriamo di regalare un giorno di festa a bambini e famiglie!"

Per accedere alla festa è necessario il green pass rafforzato



Per la possibilità di assembramenti sarà disposto l’obbligo di mascherina