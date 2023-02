Con "Carnevale in Paese" il divertimento è contagioso: giochi, laboratori creativi e caccia al tesoro

Prezzo non disponibile

Dal 19/02/2023 al 19/02/2023

Riccione

Una grande festa di Carnevale in Paese che inizierà ad accendersi già dal mattino. Quella di domenica 19 febbraio sarà una giornata di maschere, scherzi, sfilate per il divertimento dei bambini e l’allegria contagiosa per tutti.



Al mattino passeggiate e dolciumi

Per gli appassionati delle passeggiate domenicali, l’antico borgo del Paese si anima già dal mattino in piazzetta Parri, con il caratteristico mercatino dove trovare oggetti curiosi frutto dell’estro e dell’abilità di artigiani locali, ma anche dolci tipici del Carnevale e prelibatezze culinarie da gustare per strada, accanto ai prodotti e ai profumi invitanti delle storiche botteghe gastronomiche di Riccione Paese.

La festa con l’animazione nel pomeriggio

Nel pomeriggio, il Carnevale in Paese entra nello spirito della festa con l’animazione curata da Creativa Eventi. A partire dalle ore 15:00, piazza Matteotti e Corso Fratelli Cervi si colorano per il divertimento di tutti i bambini, dove ad attenderli ci saranno postazioni con giochi e laboratori creativi e soprattutto una grande caccia al tesoro per stuzzicare la fantasia e la loro curiosità.

Musica e ballo in piazza Parri

In piazza Parri, invece, l’allegria è scandita dalla musica e dal ballo, con Cristian Vox che invita i giovani ospiti a cimentarsi nel canto e nel ballo dei successi più gettonati.



La collaborazione delle scuole

Il Carnevale in Paese si avvale anche della collaborazione delle Scuole dell’infanzia di Riccione: i bambini potranno vedere e mostrare a genitori e amici le maschere e i lavoretti di Carnevale da loro realizzati a scuola, i quali saranno esposti e riconoscibili in appositi banner.

Botteghe e negozi aperti nel pomeriggio

Per il Carnevale in Paese, le attività commerciali, le botteghe artigiane e i negozi storici resteranno aperti nel pomeriggio. L’evento è a cura del Comitato Riccione Paese, con il patrocinio del Comune di Riccione.