Al lavoro per un Carnevale da record, nel 20° anniversario della sfilata show con Cristina D'Avena

Sarà la cantante Cristina D’Avena, amatissima interprete di numerose canzoni dei cartoni animati e personaggio di tanti programmi dedicati a bambini e famiglie, la guest star che domenica 11 febbraio festeggerà con Santarcangelo il Carnevale 2024. Giunto alla 20esima edizione, l’evento organizzato da Pro loco Santarcangelo in collaborazione con Gm Consulting e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, vedrà quest’anno un’ospite d’eccezione che non solo aprirà la sfilata dei carri ma si esibirà interpretando le sue canzoni più conosciute e amate portando in un attimo grandi e bambini nel mondo fantastico dei cartoni animati.

Presentato dallo show man e Youtuber Andrea Prada, il Carnevale prevede quindi un pomeriggio ricco di intrattenimento a partire dall’attesissima sfilata dei tradizionali carri allegorici, l’esibizione della banda musical, il lancio di caramelle e gadget per concludersi poi con una merenda accompagnata dalla musica dei carri.

“Siamo felici di festeggiare i vent’anni del Carnevale a Santarcangelo, da un lato con un’ospite amata da tante generazioni, in grado di far tornare alla spensieratezza e alla gioia dell’infanzia – dichiarano la sindaca Alice Parma e l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli – e dall’altro insieme alle tante realtà del territorio che ogni anno danno vita a una grande festa collettiva, particolarmente amata e attesa dalle famiglie santarcangiolesi, e che a nome di tutta l’Amministrazione comunale ringraziamo per il loro impegno”.