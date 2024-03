Il carnevale nel ricordo del piccolo Ethan, durante la sfilata presente anche Arop

Artisti di strada, esibizioni del locali danzatori, musica, lancio delle caramelle e gadget e ovviamente carri allegorici: il conto alla rovescia per il Carnevale di Verucchio è agli ultimi giri di lancetta e l’appuntamento con l’evento organizzato da Gm Consulting con il patrocinio dal Comune di Verucchio è per domenica 3 marzo. Ad aprire la giornata saranno una serie di performance in programma a partire dalle 14.30 in piazza Europa, dove si susseguiranno appunto lo spettacolo del giocoliere e mangiafuoco, il truccabimbi e l’esibizione delle scuole di ballo Dance Mania, Artefonia, Passi di Stelle, New Grafic Ballet e Dance Harmony e dello Yonghon Taekwondo.

Dalle 15,30 ecco poi la sfilata a piedi delle maschere e di ben 14 classi di bambini delle scuole del territorio e la partenza di ben cinque carri allegorici (Apollon, Barbie, Braccio di Ferro, Disney e Guardie e Ladri) da Piazza del Risorgimento con arrivo in Piazza Europa a suon di lanci delle caramelle e di gadget. La festa continuerà quindi in piazza, con merenda offerta a tutti i partecipanti.

“In un momento di festa come il Carnevale tanto amata dai bambini, la solidarietà resta centrale e il nostro pensiero va al piccolo Ethan, un piccolo angelo della nostra comunità volato in cielo qualche giorno fa. In Piazza Europa ci sarà quindi lo stand di Arop A. E' un’organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari da oltre 15 anni, con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie” rivela la sindaca Stefania Sabba.