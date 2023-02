Il Carnevale "traveste" la città: il programma tra coriandoli, sfilate e carri allegorici

È tutto pronto per il ritorno del Carnevale di Santarcangelo, domenica 19 febbraio 2023.

Dopo due anni di stop, causa Covid, le strade di Santarcangelo tornano a riempirsi di colori, maschere di ogni genere, bambini festanti, allegria e tanta spensieratezza. Coriandoli, caramelle e regalini sono già pronti per essere lanciati e raccolti in un clima di grande festa.



Il corteo del Carnevale partirà alle ore 14:30 da via Montevecchi, per poi proseguire in via Cavour, Molari, piazza Ganganelli, piazza Marini e via Andrea Costa, un circuito ad anello che sarà percorso per tre volte e sarà composto da 9 gruppi a piedi e da 12 carri allegorici.



Apriranno le danze le "Campanine" del Carnevale di Santarcangelo, a seguire due moto da corsa ufficiali del Team Gradare Corse, guidate dai piloti Sara Cabrini e Roberto Sarchi; a dare il via ai ritmi ci penseranno i ragazzi di S'ambarkamo, gruppo bolognese di percussioni itineranti; successivamente gli sbandieratori di Bologna faranno volare in aria i propri colori; le fruste romagnole di Giorgio schioccheranno le loro fruste incalzanti dando il giusto ritmo alla sfilata; per la prima volta a Santarcangelo sfilerà poi il gruppo Cosplay e Steampunk di Rimini; infine concluderanno la sfilata a piedi l'Emporio solidale di Santarcangelo, il trenino dei bambini dell'asilo Drago e il gruppo di Borghi dedicato alla Famiglia Addams.



Successivamente sarà il tanto atteso momento dei carri allegorici:

- "I Flintstone" di Santarcangelo di Romagna

- "I BatMatt" della Grotta Rossa

- "Saloon" da San Mauro Pascoli

- "Gli Egiziani", sempre da San Mauro Pascoli

- "Il vecchio West" da Gatteo a Mare

- "Il Biroccio romagnolo" da Bellaria Igea-Marina

- "I Contadini mattini" da Torre Pedrera

- "I contadini del mare" da Rivazzurra

- "Robin Hood" da Sogliano al Rubicone

- "Harry Potter" da San Vito di Rimini

- "Grace" da San Mauro Pascoli

- "Ivan Graziani" da Novafeltria.



La sfilata sarà presentata dal palco, posto in Piazza Ganganelli, dalla vocalist Roxi e accompagnata dalle musiche di DJ Matteo Pignataro.



Come preludio al Carnevale, dalle ore 11:30, presso 5 locali del centro saranno disponibili truccabimbi, ma anche "truccagrandi" per dare gli ultimi ritocchi o rendere ancora più belle le maschere prima della sfilata delle 14:30.



A conclusione della sfilata l'appuntamento per tutti è presso i locali del centro per continuare a festeggiare in maschera durante l'aperitivo in compagnia del gruppo Cosplay e Steampunk.



Il tutto sotto gli occhi dell'“Arlecchino con violino”, del grande pittore Pino Boschetti, che capeggia dai manifesti di questo carnevale e a cui è dedicata questa edizione 2023.