Con "Carosonamente" va in scena un viaggio sulle note e memorie dell'artista Renato Carosone

Venerdì 10 marzo alle ore 21:00 sarà la musica a prendersi la scena dell’Auditorium di Morciano sulle note di Renato Carosone interpretate da Peppe Servillo & Solis String Quartet con Carosonamente, un viaggio nel mondo dell’indimenticabile artista e nella vita scanzonata e ironica che nel dopoguerra seppe cantare e raccontare.

Dopo Presentimento e Spassiunatamente, con i quali il gruppo ha affrontato i capolavori della canzone classica napoletana, il nuovo album di Peppe Servillo & Solis String Quartet è dedicato a uno dei protagonisti più originali della musica italiana, autore di successi come Torero, Tu vuò fà l’americano e ‘O sarracino, famosi in tutto il mondo. Artista di formazione classica e jazz, ma con il richiamo costante alle radici napoletane, fu uno dei primi a innovare la nostra musica leggera, fondendola con i ritmi della tarantella, delle sonorità africane e delle ispirazioni provenienti dagli Stati Uniti.

“Si ride con le canzoni, ma non solo – commenta Servillo - Renato ci commuove, si commuove guardando con carezzevole ironia i suoi toreri, sarracini, americani. Carosone pensa con affetto la sua gente, con un umorismo semplice, dal basso, senza sarcasmo, senza potere, senza cattiveria nel sorriso. Egli ci porta lontano, sbagliando volutamente strada, per un imprevisto musicale e di parola, noi lo seguiamo sperando di non fare danni, magari ci travestiamo e fra di noi non ci riconosciamo”.