Cartoon Club, 40esima edizione: ricchissimo di appuntamenti l'ultimo weekend

Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games, si avvia verso le due giornate conclusive. Quella di quest'anno è un'edizione speciale, la 40esima: un anniversario importante che pone l’evento riminese tra gli appuntamenti più longevi non soltanto in Italia ma anche in Europa. Ancora più ricco il programma di sabato 20 e domenica 21 luglio che alternerà mostre, proiezioni, concorsi, incontri con autori, registri e case editrici, eventi culturali e musicali, concerti, rassegne, oltre agli appuntamenti di Riminicomix nella cornice del parco Federico Fellini. Divertimento assicurato, tra contest per cosplayer professionisti e non, k-pop, j-pop, raduni a tema, con la supervisione e il coordinamento artistico degli spettacoli in collaborazione con Epicos, Ocha Caffè Associazione Italia Giappone e K-ble Jungle. Spazio anche ai concerti in compagnia di due grandi ospiti: Cristina D'Avena (sabato 20 luglio), Giorgio Vanni & I figli di Goku (domenica 21 luglio).



La serata di premiazione con Vince Tempera e i premi alla carriera



La serata di premiazione del Festival avrà luogo presso la suggestiva Corte degli Agostiniani sabato 20 luglio alle 21.15. In questa occasione, il pubblico avrà modo di partecipare a un evento speciale dedicato a una vera e propria icona della musica italiana come Vince Tempera. Compositore di canzoni e centinaia di colonne sonore per il cinema, è anche autore di famose sigle per cartoni animati. Oltre a essere un talentuoso tastierista e arrangiatore, ha collaborato con artisti del calibro di Lucio Battisti, Mina e Francesco Guccini. Per oltre 40 anni, inoltre, è stato uno dei principali direttori d'orchestra del Festival di Sanremo.



Il Festival assegna quest’anno due premi alla carriera:

PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CINEMA D’ANIMAZIONE: SIMONE MASSI

PREMIO ALLA CARRIERA PER LA LETTERATURA A FUMETTI: VITTORIO GIARDINO



Nell'ambito del festival vengono assegnati il Premio Cartoon Club (dedicato ai film d’animazione prodotti da registi professionisti e case di produzione italiane ed estere), il Premio Signor Rossi (dedicato ai film d’animazione prodotti da studenti di scuole d’animazione italiane ed estere), il Premio Cartoon Junior (per i cortometraggi realizzati dai bambini nei laboratori di cinema d’animazione svolti nelle scuole elementari e medie), il Premio Cartoon Kids-Iunior TV (per i film d’animazione destinati a un pubblico fra i 5 e gli 11 anni), il Premio Panorama Internazionale 2024 (cortometraggi d’animazione non in concorso), il Premio "Franco Fossati" (dedicato alle opere originali di saggistica e critica del fumetto di autori italiani pubblicate nel biennio 2022/2023), il Premio Fede a strisce "Famiglia Ramberti" dedicato alle opere a fumetti di ispirazione cristiana, il Premio Cartoon Club per l'Ambiente-Romagna Acque e il Premio speciale RomagnaBanca al film Sapiens?, ultimo capolavoro di Bruno Bozzetto.



Il programma di sabato 20 luglio.

La giornata di sabato 20 luglio inizierà alle 10 con Games on the Beach al Bagno 12; un corso di fumetto manga al Palazzo del Turismo; Cartoon e fumetti on the beach, una performance di disegno dal vivo che permetterà ai visitatori di vedere gli artisti all'opera, al bagno 26. Alle 15 al Palazzo del Turismo si terrà un workshop di professional storyboard con Candida Corsi.

Alle 15.30, presso la Fontana dei Quattro Cavalli inizierà il raduno cosplay di Devil May Cry. A seguire, alle 16.30, spazio ad altri due raduni cosplay, Blue Lock e Street Fighter. Sul Community Stage, alle 17, si terrà il quiz “I drama boys love asiatici, dalla Corea alla Thailandia” con The Casual BL Podcast. In contemporanea, al Palazzo del Turismo si terrà una celebrazione dei 50 anni di Lupo Alberto. Alle 17.30 cosplayer ancora protagonisti con i raduni di Dragon Ball e One Piece.

Alle 18 Vittorio Giardino sarà ospite di un incontro al Palazzo del Turismo, mentre in piazzale Fellini si discuterà di “Spaghetti fantasy e fantasy in Italia” con Luca Enoch, Gianluca Pagliarani, Jack Sensolini e Antonello Venditti.

Alle 19 spazio alle celebrazioni per i 40 anni di Ken il guerriero con Junichi Hayama, Mamoru Yokota e CavernadiPlatone, mentre al Palazzo del Turismo Moreno Burattini e Stefano Fantelli renderanno omaggio ad Alfredo Castelli nell'incontro “Omaggio all’uomo del mystero”, insieme allo sceneggiatore di Martin Mystère Davide Barzi, e a due pezzi da novanta del fumetto italiano come Silver e Vittorio Giardino. Sul Music & Show Stage di Piazzale Federico Fellini, si terrà l’Epic Cosplay Contest, valido per la qualificazione alla Cosplay Italian Cup, il Campionato Nazionale Cosplay, seguito dal Cartoon Voices con Pietro Ubaldi, Fabrizio Mazzotta e DJ Osso.

Alla Corte degli Agostiniani, alle 21, ci sarà il Gran gala di Cartoon Club, una serata con Vince Tempera tra musica e ricordi.

All'Arena Francesca da Rimini sarà la volta di Go Nagai e i 40 anni del grande Mazinger. Al Palazzo del Turismo proiezioni dedicate a Lupo Alberto. Sul Music & Show Stage di Piazzale Federico Fellini, in scena il Women in Comics Fashion Show. Animazione e musica in serata con la Teen Forever Fiesta e il concerto di Cristina D'Avena.



Il programma di domenica 21 luglio.

Gran finale domenica 21 luglio. Alle 10 la giornata inizia con Games on the Beach al Bagno 12; un corso di fumetto manga al Palazzo del Turismo; Cartoon e fumetti on the beach, una performance di disegno dal vivo che permetterà ai visitatori di vedere gli artisti all'opera, al bagno 26. Alle 15, al Palazzo del Turismo, workshop di professional digital color con Sergio Algozzino. Alle 16 alla Fontana dei Quattro Cavalli raduno cosplay a tema Naruto & Boruto e Bleach. Alle 17 sarà la volta dei cosplayer di Jujutsu Kaisen.

Spazio, anche quest’anno, ad un incontro speciale con gli autori di Zagor è uno degli eventi fumettistici più caratteristici di Riminicomix. Quest’anno l’incontro sarà incentrato sul ritorno di Supermike, comprimario storico della serie che, nell’ultimo anno, è stato coprotagonista della storia più lunga mai pubblicata dello Spirito con la Scure. Di Supermike e Zagor ne parla alle 17 nella Sala Incontri del Palazzo del Turismo di Rimini. Presente lo sceneggiatore e curatore della serie Moreno Burattini, insieme allo sceneggiatore Stefano Fantelli, e ai disegnatori Marcello Mangiantini e Marco Verni. Un incontro per ripercorrere l'anno zagoriano appena passato e svelare qualche novità sul prossimo futuro, anche con l'ausilio di alcune immagini. A tutti i partecipanti all'incontro, Fumo di China farà omaggio di una cartolina inedita della collana "Cartoline da Darkwood". In piazzale Fellini andranno in scena il Cosplay Grand Tour by Riot Games ed un evento dedicato a Haikyuu. Lupin III sarà la star dell’incontro delle 18 al Palazzo del Turismo “Chi lo sa che faccia ha… Lupin III visto da chi lo disegna”.

Alle 18, presso lo stand di Play On Tour nell'area di Riminicomix in Parco Fellini, si terrà un importante qualifier gratuito che metterà in palio per il vincitore un biglietto per il torneo e la crociera di OP Cruise a bordo della nave MSC Magnifica a novembre. Le iscrizioni al torneo si apriranno alle ore 17 ed è possibile registrarsi inviando una mail a info@opcruise.net

Dalle 19 spazio all’Epic Cosplay Contest. Con “La Bassa arriva fino all'Appennino” al Palazzo Del Turismo ci sarà la presentazione del pocket di don Camillo a fumetti e di Julian.

Alle 20 e alle 21, in piazzale Fellini, Cartoon Voices e Cartoon Party.

Serata Kids nel cortile della Biblioteca Gambalunga con attività e proiezioni.

Al Palazzo Del Turismo verranno proiettati i corti d’animazione finalisti del concorso internazionale Cartoon Club.

Alla Corte degli Agostiniani proiezione di “Inside Out 2”, mentre l’Arena Francesca da Rimini ospita “Basito”, una conversazione con gli artisti della fanzine che celebra i 40 anni di Cartoon Club.

Sipario con il concerto di Giorgio Vanni e “I figli di Goku” (special guest: Ammiraglio Max) alle 22 in piazzale Fellini e l’evento Goodbye, Rimini con DJ Shiru.





L’omaggio a Mafalda e gli altri miti dei cartoon

Indimenticabili protagonisti di cartoon, anime e fumetti, amati da generazioni di bambini (e non solo). Saranno loro le 'stelle' della 40esima edizione di Cartoon Club. Sei anniversari per celebrare altrettanti personaggi che hanno fatto la storia dell'animazione e del fumetto, in Italia e nel mondo: Paperino (90 anni), Mafalda (60 anni), Lupo Alberto, Hello Kitty, il Grande Mazinga (50 anni) e Ken il Guerriero (40 anni della serie animata).



In particolare a Mafalda, la creatura sagace e ironica nata dalla matita di Quino, il Festival dedica una serie di iniziative:



MOSTRA IN SPIAGGIA “MAFALDA - UNA BAMBINA DALLA PARTE DELLE DONNE” IN collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini

5 luglio - 15 settembre / BAGNI DAL 100 al 150



INSTALLAZIONE: IL MONDO DI MAFALDA A CASTEL SISMONDO

15 - 21 luglio / Piazza Malatesta esterno di Castel Sismondo (Centro Storico)

Una coinvolgente installazione con sagome a grandezza naturale di Mafalda e dei suoi cari compagni d’avventura fa rivivere il fascino e l’umorismo delle sue storie in un modo completamente nuovo e immersivo.



GRANDI PROIEZIONI: MAFALDA CONQUISTA IL CASTELLO

15 - 21 luglio dalle ore 21:00 alle 24:00

Castel Sismondo (Centro Storico)

i disegni di Mafalda prendono vita sull’imponente torre maggiore del Castello Malatestiano mescolandosi con le sfumature dell’architettura rinascimentale e creando un’esperienza visiva unica





Le mostre

Tengo la posizione. Simone Massi disegnatore e animatore resistente

Dal 4 maggio al 28 luglio

Presso Museo della città - Via Luigi Tonini, 1

Mafalda una bambina dalla parte delle donne

Dal 5 luglio al 15 settembre

Presso bagni 100-151 - Viale Regina Margherita

Installazione: il mondo di Mafalda a Castel Sismondo

Dal 15 luglio al 20 luglio

Presso Castel Sismondo - Piazza Malatesta

Vittorio Giardino, l’eleganza del fumetto

Dal 15 luglio al 18 agosto

Presso Augeo Art Space - Corso d’Augusto, 217

In prima linea: fumetti e cartoon contro le guerre

Dal 15 luglio al 21 luglio

Presso Sala Mostre Chiesa Sant’Agostino - Via Cairoli 41

Alfredo Castelli - omaggio all’uomo del mystero

Dal 18 luglio al 21 luglio

Presso Palazzo Del Turismo – Palazzina Roma - Piazzale Federico Fellini n. 3