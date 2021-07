Cartoon Club con premiazione alla carriera a Enzo D’Alò e “Lo zampacchione giallo”

Proseguono le proiezioni a Cartoon Club, il festival del cinema d’animazione, fumetto e games in corso in questi giorni a Rimini. Nel corso del festival verrà assegnato il premio alla carriera a Enzo D’Alò, noto regista, disegnatore, animatore famoso in tutto il mondo. Regista, sceneggiatore e musicista, è tra i pochi autori a livello europeo a poter vantare ben sei lungometraggi di animazione oltre a due serie tv di successo. Il premio alla carriera è un riconoscimento che viene assegnato ad un autore del cinema d‘animazione che si è distinto per la propria produzione artistica (premi assegnati gli scorsi anni: Bruno Bozzetto, Giuseppe Laganà, Michel Fuzellier, Nedo Zanotti, Maurizio Nichetti, Fusako Yusaki, Marino Guarnieri, Silver). Le premiazioni si svolgono sabato 17 luglio durante la Serata di Gala: Cartoon Club Special Premiazioni - Musica – Performance Concerto con Vince Tempera, Furia e Sergio Algozzino per l’omaggio a Luigi Albertelli. (serata realizzata in collaborazione con Grand Hotel Rimini). Luigi Albertelli è uno storico paroliere della musica italiana che insieme a Vince Tempera ha segnato la storia della musica italiana. I due, insieme, hanno fatto anche parte della più fortunata stagione discografica legata alle sigle di Cartoni Animati, firmando molte delle più famose in assoluto, come Goldrake, Capitan Harlock, Remì, Hello! Spank, Anna dai capelli rossi o Daitarn 3. Tempera omaggerà in questo spettacolo il collega, scomparso l'anno scorso a causa del Covid, in compagnia di Furia, cantautrice che negli ultimi anni aveva stretto un importante sodalizio proprio con Albertelli, e Sergio Algozzino, autore di fumetti spesso a spasso con la musica, oltre che esperto e storico di quelle sigle.

Proseguono gli appuntamenti nella Piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio. ?Venerdì 16 luglio alle 18.30 presentazione del libro: “Lo zampacchione giallo”. Presentazione del libro di Enrico e Filippo Zoi (Edizioni Sarnus - Firenze) ?ASA - Associazione Sindromi Autistiche?Sei storie dedicate alla figlia dell’autore Enrico Zoi, Irene, classe ’91. Autore delle illustrazioni è il fratello di Irene, Filippo, giovane adulto rientrante nello spettro autistico dalle grandi doti artistiche. Nato nel 1996, ha già all'attivo alcune mostre personali e collettive. I due autori ripetono l’esperienza con il secondo volume: Lo zampacchione giallo”, dove Enrico - riesce con maestria a far irrompere il ‘fantastico’ nel quotidiano, creando attesa, stupore e senso di meraviglia, mentre i disegni di Filippo si impongono e colpiscono per l’essenzialità e per la generosità dei colori. Ad accompagnare la loro presentazione ci sarà Francesco “Checco” Tonti. A seguire la presentazione di BASITO! Venti Artisti riuniti per una fanzine inedita.?Basito è una fanzine di fumetti inediti in cui l’immaginazione a inchiostro di vari autori si affaccia al pubblico del territorio romagnolo: una presenza disincantata e visionaria sul quadro sociale del momento. Conterrà brevi storie a fumetti o illustrazioni a tutta pagina e una rubrica con racconti, interviste, e una recensione sul tema arte, cultura, spettacolo. Oltre alla versione cartacea, ci sarà anche la versione digital scaricabile. Gli illustratori di Basito: Angelo Mennillo, Regmastice, Ilaria Falcon, Marica Maggiotti, Antonella Piroli, Samuele Grassi, Sergio Algozzino, Roberto Grassilli, Roberto Ballestracci, Riccardo Maneglia, Marianna Balducci, Ugo Bertotti, Riccardo Cardelli, Massimo Modula.

Programma di venerdì 16 luglio:? ?

Chiostro chiesa San Giuliano Borgo, via San Giuliano 16, ore 9.30 Teen Artists Lab - Workshop di fumetto a cura di Scuola di Fumetto di Rimini? ?

Cinema Tiberio, via San Giuliano 16, ore9.30 proiezioni premio cartoon Junior

Piazza sull’acqua – Ponte di Tiberio, ore 9.30 Laboratorio AcquaTeam-Missione Mare con Stefano Pedone, biologo marino,?Bianca Bargagliotti, ecologa, Riccardo Mazzoli, creatore grafico del polpo Otty? ?

Augeo Art Space/Streaming, Corso d’Augusto 217,ore 11.00 Incontro. Conduce: Davide Barzi. L’onda blu della sostenibilità a Rai Ragazzi: i cartoni di AcquaTeam dalla realtà allo schermo… e ritorno Panel talk AcquaTeam-Missione Mare/Worldrise/Rai Ragazzi?intervengono: Federico Fiecconi produttore del film animato AcquaTeam-Missione Mare, Riccardo Mazzoli creatore grafico del polpo Otty e direttore delle animazioni del film;?Stefano Pedone biologo marino, Bianca Bargagliotti archeologa marina.?Intervento video di Annita Romanelli, responsabile produzioni in animazione Rai Ragazzi.?

12.00 Incontro - Conduce: Davide Barzi. Il soffio blu di Alisea con Susanna Martucci, ideatrice di Perpetua la matita ecologica.?Interviene il cartoonist Riccardo Mazzoli che inaugura la Gallery di artwork realizzati?con la nuova matita acquarellabile.

Per le vie del borgo, Banda giovanile città di Rimini, ore 20,30, Tour musicale tra le vie del borgo he si concluderà al Cortile della Chiesa di San Giuliano

Cinema Tiberio ore 21.00, Proiezione film: Mister Link di Chris Butler

Arena cortile Chiesa San Giuliano Borgo, via San Giuliano 16 ore 21.00 Proiezioni cartometraggi.

Piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio, ore 18.30. Presentazione del libro “Lo Zampacchione giallo” con Enrico e Filippo Zoi?Letture di Francesco Tonti?Presentazione: BASITO! Venti artisti riuniti per una fanzine inedita e tutta autoriale?

Ore 20.00 Concerto, Douglas Meakin & Sergio Algozzino: dai Beatles a Candy Candy? ?

Ore 21.00 I Calciatoons di Italia 1/proiezioni cortometraggi direttamente dal programma di italia 1 XXL condotto da Mino Taveri e Ciccio Graziani?Il dantesco girone di ritorno di Daniele Ceva e Riccardo Mazzoli?(2’10”, 2021 produzione sport mediaset )?Il rap del mare di Andrea Voglino, Indoru la Bottega del suono?e Riccardo Mazzoli (1’20”, 2021)?Estratto da AcquaTeam-Missione Mare di Massimo Montigiani?(25’, GraFFiti Creative per Rai Ragazzi)?10 e lode. Gli Zecchini di Animazzoli (Riccardo Mazzoli)