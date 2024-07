Cartoon Club entra nel vivo, tra i protagonisti Mafalda, Paperino ed Hello Kitty

Prosegue l’appuntamento con Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games, a Rimini fino al 21 luglio. Una settimana ricca di appuntamenti tra mostre, proiezioni, concorsi, incontri con autori, registri e case editrici, eventi culturali e musicali, concerti, rassegne.

Previste circa 150mila presenze distribuite nell'arco dei sette giorni di programmazione. In arrivo oltre 100 grandi ospiti nazionali ed internazionali: Junichi Hayama, Vittorio Giardino, Simone Massi, Vince Tempera, Silver, Luca Enoch, Pietro Ubaldi, Fabrizio Mazzotta, Il Baffo, Moreno Burattini, Cristina d’Avena, Giorgio Vanni e tanti altri. Otto i concorsi in programma, in scena 200 cortometraggi da 50 paesi. In città troveranno spazio 6 grandi mostre, 10 i premi attribuiti, 5 i concerti.

Da giovedì 18 luglio a domenica 21 luglio torna Riminicomix, che si svolgerà nel consueto contesto di Parco Federico Fellini. L’ingresso, come sempre, è gratuito. La mostra mercato è aperta ogni giorno dalle 17 a mezzanotte. Saranno quattro giornate di divertimento assicurato, tra contest per cosplayer professionisti e non, k-pop, j-pop, raduni a tema, con la supervisione e il coordinamento artistico degli spettacoli in collaborazione con Epicos, Ocha Caffè Associazione Italia Giappone e K-ble Jungle. Ampio spazio è dedicato anche ai Games, con i tornei di Riot Games, l’area retrogaming, i giochi da tavolo con Play on tour di Ludo Labo e uno spazio dedicato a Xplore Parkour sulle orme di Assassin’s Creed. Inoltre, sarà possibile partecipare al Visit Romagna Cosplay Photo Contest e vincere il prossimo soggiorno a Riminicomix 2025.

Non mancherà la Self Area, dove gli artisti emergenti si incontrano per presentare le loro opere e interagire con il pubblico. Crossover Universo Nerd, il format televisivo che dà voce alle diverse sfaccettature della cultura pop, torna a Riminicomix con una serie di appuntamenti che permetteranno ai fan di incontrare il team protagonista del programma. Prosegue la collaborazione con Comics Festival Community, la rete dei festival più importanti del settore. Infine quest’anno Riminicomix ha potuto fare affidamento su un’innovativa strategia di comunicazione digital e sviluppo commerciale grazie a Holly Agency, in un percorso continuo di crescita per uno degli eventi di punta della cultura pop d’Italia.