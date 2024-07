Si alza il sipario sull'edizione 2024 di Cartoon Club

Tutto pronto per Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games che quest’anno festeggia l’ambito traguardo dei 40 anni e oltre ai 200 cortometraggi in animazione provenienti da tutto il mondo, sarà affiancato, come di consueto, da Riminicomix, con la sua mostra mercato, i suoi concerti, spettacoli, incontri, concorsi e cosplay convention.

Per una settimana, dal 15 al 21 luglio, Rimini si trasforma in un punto di riferimento per un pubblico di appassionati, curiosi e non solo: in diverse location sparse per la città - da piazza Malatesta all’Arena Francesca da Rimini, passando per Piazzale Fellini, la Biblioteca Gambalunga, la Corte degli Agostiniani, i Musei della Città e Augeo Art space fino ad arrivare alla spiaggia - vengono proiettati film, cortometraggi animati provenienti da tutto il mondo, con presentazione di ospiti italiani, premi e riconoscimenti oltre a concerti, incontri con autori, registi e case editrici.

Il programma delle prime due giornate: lunedì 15 e martedì 16 luglio

Si comincia lunedì 15 luglio. La giornata inizierà al Museo della città, nelle aule didattiche, dalle 9.30 alle 12.30, con laboratori di cinema d'animazione, fumetto e disegno dedicati ai bambini dei centri estivi. I laboratori di cinema d’animazione e fumetto sono orientati ai temi dello sviluppo sostenibile, dell’ecologia e delle politiche agricole comunitarie (PAC).

Lunedì sarà anche il giorno di apertura ufficiale di due importanti mostre: “Vittorio Giardino, l’eleganza del fumetto”, in programma fino al 18 agosto presso Augeo Art Space - Corso d’Augusto, 217, e “In prima linea: fumetti e cartoon contro le guerre”, fino al 21 luglio presso la Sala Mostre Chiesa Sant’Agostino - Via Cairoli 41.

La serata offrirà due eventi interessanti, tutti programmati alle 21. All'Arena Francesca da Rimini andrà in scena l’incontro dal titolo "Quando la musica incontra il fumetto: dai Beatles a Fabrizio De Andrè, un viaggio musicato fra le graphic novel di Sergio Algozzino". Sergio Algozzino, autore di molte graphic novel a sfondo musicale (“Ballata per Fabrizio De Andrè” per Beccogiallo, “Dieci giorni da Beatle” per Tunué, “Crossroad Comics” per Oblomov, “La Fabbrica Onirica del suono” per Feltrinelli) esplora il legame tra fumetto e musica, cantando, suonando e narrando storie relative alle sue opere, e non solo.

Nel cortile della Biblioteca Gambalunga, saranno invece proiettati dalle 21 a mezzanotte i cortometraggi del Premio Signor Rossi.

La giornata di martedì 16 luglio comincerà al mattino con due attività parallele, alle 9.30, riservate ai bambini dei centri estivi: alla Cineteca comunale di Rimini si terrà il Premio “Cartoon Kids-Iunior TV”, un riconoscimento speciale dedicato ai film d’animazione destinati a un pubblico di bambini tra i 5 e gli 11 anni. Questo premio unico nel suo genere viene assegnato grazie alla valutazione di una giuria composta da 500 bambini, tutti partecipanti ai centri estivi del comune di Rimini. La giovane giuria ha il compito di scegliere il miglior film d’animazione, riflettendo i gusti e le preferenze del pubblico infantile. Al Museo della città proseguono laboratori di cinema d'animazione, fumetto e disegno per bambini.

L'Arena Francesca da Rimini ospiterà dalle 21, l'evento "Ecoprotettori amici per la terra - cartoni animati e fumetti tra ecologia e lotta all’inquinamento", dedicato ai temi dell'ecologia e della lotta all'inquinamento. In scena corti animati, fumetti, canzoni e un radiodramma realizzati dai ragazzi nei laboratori del progetto

Ecoprotettori amici per la terra. Ospite d’onore sarà Mauro Masi con il suo spettacolo magico di Sand Art.

A seguire spazio ai corti del premio “Cartoon Club per l’Ambiente - Romagna Acque”. Il premio seleziona i cortometraggi che sensibilizzano il pubblico sui problemi ambientali, come l’inquinamento dei mari, il cambiamento climatico, la deforestazione e la perdita di biodiversità. In proiezione di “AcquaTeam-Avventure in Mare: sulla scia delle sirene” (2024), coprodotto da GraFFiti Creative con Toonz Media Group, Telegael e la partecipazione di Rai Kids.