Dal Cartoon Club al Mamacita Festival, proseguono gli eventi riminesi dell'Estate 2022

Rimini dà il via a una settimana all’insegna del cinema d’animazione, del fumetto e dei games, con Cartoon Club, il Festival Internazionale, giunto quest’anno alla sua XXXVIII edizione. Numerose le iniziative diffuse nei luoghi più suggestivi della città di Rimini tra il centro storico e la Marina, dove tornano la mostra mercato del fumetto Riminicomix, i concerti e le esibizioni della Cosplay Convention e la novità di quest’anno Joy, il festival dedicato al gaming, ai comics, ai giochi per 4 giorni di show e divertimento per tutti.

Continua per tutto il mese di luglio il Festival del Mondo Antico, lo storico appuntamento culturale riminese che unisce il passato al presente, l’antico al contemporaneo con archeologi, storici, intellettuali e giornalisti che si dividono tra l’Arena Francesca da Rimini e il Lapidario del Museo della Città nelle undici conversazioni serali e nelle sei presentazioni di libri all’ora dell’aperitivo; parallelamente, quattro serie di percorsi e di visite guidate tra museo e città permettono di conoscere al meglio la città antica e moderna, mentre le iniziative didattiche del Piccolo Mondo Antico Festival offrono a bambini e ragazzi occasioni di imparare giocando.

Lunedì 18 luglio Zubin Mehta inaugura il cartellone dei concerti sinfonici della 73° Sagra Musicale Malatestiana con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino al Teatro Galli, dove, da lunedì 18 a sabato 23 luglio, si svolge anche il Concorso Rudolf Noureev che seleziona giovani danzatori di talento provenienti dalle grandi Scuole Superiori e dai corpi di ballo tutto il mondo. La serata conclusiva è aperta al pubblico e ospiterà Antonio Gallo e Giorgia Pasini del Teatro San Carlo di Napoli.

Continuano gli appuntamenti sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, dove venerdì 15 luglio approda il Mamacita Festival, uno dei format hip hop reggaeton più famosi d’Europa, con artisti d'eccezione: Ozuna, Tyga, Elodie, mentre sabato 16 luglio è la volta del Galactica Festival Rimini con autentici fuoriclasse della techno quali Adam Beyer - Adiel - Amelie Lens - Charlotte De Witte - Milo Spykers.

La Rassegna estiva al Parco degli Artisti continua questa settimana con il 20ennale Associazione ‘Una Goccia per il Mondo’ (sabato 16 luglio), mentre a Rimini Terme mercoledì 13 luglio si terrà un Concerto al plenilunio con il Quartetto Eos a cura di Rimini Classica. Tra gli appuntamenti in centro storico, all’Arena Francesca da Rimini, martedì 19 luglio va in scena Rangzen music tour 1972 con la musica degli anni '60 e '70. Sempre martedì al chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire, vengono presentate due Opere liriche di Giacomo Puccini nell'ambito del Montefeltro Festival.

Fino al 4 settembre, il Museo Fellini ospita nella sede del Palazzo del Fulgor la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte” con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. Da sabato 9 luglio, l’attività espositiva temporanea del Fellini Museum prosegue e si integra di nuovi contenuti con la mostra Fellini forbidden, dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film 'Il Casanova’.

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Teatro Galli e percorsi serali in città. Ogni mercoledì sera è possibile partecipare ad esempio ai City tour di VisitRimini. Ma tante sono le opportunità di visite guidate serali per trascorrere serate all’insegna dell’arte della cultura e della tradizione.

Continuano i mercoledì della Rimini Shopping Night, che vedono i negozi aperti fino a tardi, il tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour e l’apertura delle sedi museali fino alle ore 23. Tra gli eventi sportivi ospitati a Rimini nel corso della settimana, la Fiera ospita il Campionato Nazionale di Danza Sportiva, fino a domenica 17 luglio e sulla spiaggia continuano i tornei benefici di Rimini for Mutoko.

Sabato 16 luglio primo appuntamento in nome della salvaguardia delle tradizioni locali, con la Rievocazione della pesca storica: la Tratta, a cui tutti possono partecipare sulla spiaggia di Miramare (Bagno 142) a cura dall'Associazione 'Rimini per tutti onlus'.