Cartoon Club, una mostra per celebrare la pace e una videoinstallazione dedicata a Leonardo

Cartoon Club prosegue con nuovi eventi. Cuore del festival quest’anno sarà un progetto dedicato alla pace. Si chiama Progetto Nagasaki Beyond - Mix for peace, ed è nato grazie alle relazioni che l’Associazione San Marino Giappone di San Marino mantiene con il Paese del Sol Levante e il forte interesse di Cartoon Club per il mondo Manga e Anime, veri fenomeni tra i giovani del nostro continente, le cui tematiche riportano i segni dell’esperienza dell’atomica che ha toccato la nazione giapponese.

Programma

Giovedì 14 luglio è prevista l’apertura della mostra Nagasaki Beyond – Guerra, pace e buddismo, un viaggio per scoprire o approfondire le devastazioni e le dure conseguenze del bombardamento atomico di Nagasaki grazie alle foto del reporter di guerra Joe O’Donnell.



Alle ore 17:00, presso il Lapidario Romano del Museo della Città, verrà officiata la cerimonia di presentazione della Campana della Pace, una delle copie dell’originale donata dal Giappone alle Nazioni Unite in segno di fratellanza ed eccezionalmente prestata per quest’occasione. Creata da Chiyoji Nakagawa, al tempo osservatore presso le Nazioni Unite, la Campana originale viene suonata due volte l’anno, il 21 settembre, durante le ricorrenze per la Giornata Internazionale della Pace, e il 21 marzo, per la Giornata della Terra.



Alle ore 18:00, spostandosi nella Sala del Giudizio, si potrà assistere alla conferenza La Cultura della Pace: dagli Anime e Manga all’Articolo 9 della Costituzione Giapponese, durante il quale relatori internazionali parleranno della pace e di come il Giappone l’ha declinata in ambito fumettistico nel secondo dopoguerra.



L’evento è stato approvato anche dalla Toshiba International Foundation, ente impegnato nella promozione della cultura nipponica nel mondo e in opere di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e della cittadinanza.



Alle 21:30, al Chiostro della Chiesa di San Giuliano Borgo, sarà proiettato il film La Tomba delle Lucciole, capolavoro del 1988 diretto da Isao Takahata per la produzione dell’amatissimo Studio Ghibli. Il film, un duro atto d’accusa al militarismo e al conservatorismo della società giapponese, racconta della difficile quotidianità di un fratello e una sorella nelle ultime settimane della Seconda Guerra Mondiale. Gli organizzatori segnalano che per i temi trattati e per la crudezza delle immagini, la visione del film è sconsigliata ai minori.

Si accende la fontana della Vergine, videoinstallazione dedicata a Leonardo

In Piazza Malatesta, da mercoledì 13, alle 21:45, si accenderà l’installazione artistica “La Fontana della Vergine”, uno spettacolo di luci e suoni che sarà proiettato sulle mura del Castel Sismondo a cura del duo Carlotti & Franceschetti. Ideato per celebrare il genio di Leonardo da Vinci, lo spettacolo elabora le similitudini leonardesche tra i fiumi, le vene d’acqua e i vasi sanguigni. Infatti, durante il suo soggiorno a Rimini nel 1502 in qualità di ingegnere e consigliere militare di Cesare Borgia, Leonardo si stupisce dell’armonia sonora generata dalle cannelle d’acqua della principale fontana della città.

Il suono dell’opera è ottenuto dalla trasfigurazione di un brano di Johann Sebastian Bach a cura del musicista e compositore Paolo Marzocchi.

Carloni & Franceschetti è la firma collettiva usata dal duo di artisti e videomaker italiani formato da Cristiano Carloni e da Stefano Franceschetti. La videoinstallazione sarà replicata ogni giorno, dalle 21:45 a mezzanotte, fino a lunedì 18 luglio.



Continuano gli appuntamenti nella nuova location che ospita il festival. Nell’Arena Francesca da Rimini mercoledì 13 luglio alle 20.00. Aperitivo e serata con Basito! Fest. Gli artisti del territorio si raccontano tra performance live, proiezioni e musica.