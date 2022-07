Parte Cartoon Club, una mostra celebra i 90 anni in onore dell'intramontabile Pippo

Prezzo non disponibile

Inaugura mercoledì 13 luglio alle 18.00 presso il Museo della Città la mostra Pippo 90 - Una vita da svitato organizzata per celebrare il 90esimo anniversario dall’esordio del più famoso “stramboide” dei fumetti e dell’animazione mondiale, che è apparso per la prima volta con il nome Dippy Dawg nel corto La Rivista di Topolino, distribuito in America nel maggio del 1932.

Caratterizzato fin da subito dalla sua inconfondibile risata, prese il nome definitivo di Goofy due anni dopo. Grazie alle storie a fumetti del leggendario Floyd Gottfredson, Pippo si impose definitivamente come uno degli insostituibili comprimari di Topolino. Alla mostra saranno esposti tavole originali dei fumetti di Pippo, sketch dei corti animati e altro materiale artistico inestimabile per ripercorrere la sua carriera, compresa una rarissima striscia di Gottfredson da “Topolino nella casa dei fantasmi” del 1936. Non mancheranno, naturalmente, i contributi e gli omaggi da parte dei fumettisti italiani che hanno lavorato sul settimanale “Topolino”.

Venerdì 15 luglio, dalle ore 18 alle 19, alla Palazzina Roma di Piazzale Fellini Pippo sarà protagonista di un incontro con il curatore della mostra Federico Fiecconi, Valentina De Poli, direttrice di Topolino per 11 anni, e i fumettisti Claudio Sciarrone e Fausto Vitaliano, autori di Don Pipotte, una parodia del Don Quijote di Miguel de Cervantes.