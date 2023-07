"Cartoon Club" accende i riflettori sulle mostre, si alza il sipario anche su Riminicomix e Cosplay Convention

Entra nel vivo la programmazione della 39esima edizione del Festival Cartoon Club, la manifestazione riminese dedicata ai fumetti, all’animazione e ai games, con gli appuntamenti in programma nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 luglio.

Le mostre

Si comincia con l’inaugurazione delle mostre nel Museo della Città. Nella giornata di giovedì 13 luglio, si alzerà il sipario su “A come Altan. P come Pimpa”, l’omaggio/tributo che Cartoon Club e Rimini dedicano al celebre vignettista di

Treviso, creatore di un personaggio entrato nell’immaginario collettivo di intere generazioni, come Pimpa (presso il Museo della Città, fino al 31 agosto).

A partire da giovedì 13 luglio e fino a lunedì 31 luglio, sarà possibile ammirare “Riviera creativa: fumettisti, illustratori e animatori dell’Adriatico in mostra”, collettiva di quasi 50 artisti residenti tra Romagna e Marche, così come “Direzioni ostinate - Giovani visioni sui diritti umani" a cura di 25 giovani alunni della classe 5B della sezione di Arti

Figurative del Liceo Artistico ‘Ferruccio Mengaroni’ di Pesaro.

Da non perdere, sempre fino lunedì 31 luglio, “Comics&Science”: la scienza a fumetti - Il

ruolo delle donne nella ricerca", un progetto di divulgazione scientifica a fumetti patrocinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). La mostra racconta i suoi 11 anni di vita, con un focus particolare sulle pubblicazioni che narrano le vite e le scoperte delle scienziate, con tavole originali di Silvia Ziche, Alice Milani e Sara Menetti.

“A Silvia. Fumetti e risate di Silvia Ziche” è invece il titolo della mostra personale di Silvia Ziche, autrice del manifesto della 39esima edizione di Cartoon Club, che da giovedì 13 luglio e fino a lunedì 31 luglio andrà in scena nella galleria d'arte Augeo Art Space.

Incontri ed eventi

Giovedì 13 luglio alle ore 21:00 l’Arena Francesca da Rimini ospiterà “Allegro ma non troppo", un’occasione unica per esplorare il mondo di Davide Toffolo, celebre autore di fumetti e frontman dei Tre allegri ragazzi morti, mentre venerdì 14 luglio sempre alle 21.00 nella stessa location sarà la volta di "La moda a strisce. L'influenza del fumetto e del

cartoon nel fashion design": l’esperta di moda Sabrina Foschini, insieme a Loris Cantarelli, direttore editoriale di Fumo di China e Luca Panzieri di Epicos Cosplay accompagneranno il pubblico nella scoperta del rapporto tra moda, cartoni animati, fumetti e cosplay, tra l'arte visiva e l'arte del costume.

Il 13 luglio alla Sala Sant’Agostino, alle 21.00 si terrà “Collezionismo e Passioni, Dialogo sulla cultura dei Giochi Antichi”, un incontro con Loris Betti, Giancarlo Ceccoli e Claudio Rossi. L'evento riunisce esperti, studiosi, collezionisti e appassionati di giochi antichi per condividere conoscenze ed esperienze. Si tratta di un'occasione unica per esplorare le origini e l'evoluzione dei giochi nel corso dei secoli e promuoverne la conservazione e la valorizzazione come patrimonio culturale e ludico.

Sempre giovedì alle 21:15 alla Corte degli Agostiniani è in programma la proiezione “Mavka e la foresta incantata”, con la consegna del premio al film ucraino che oltre a rappresentare bene gli aspetti ambientali, è una favola tra mito e realtà, realizzata durante il primo anno di guerra in Ucraina. Venerdì 14 luglio musica ed emozioni con Clair de Lune: un quintetto di musicisti italiani d’eccellenza suonerà dal vivo le più belle colonne sonore create dal pianista e compositore Joe Hisaishi per i film del regista giapponese Hayao Miyazaki. Contemporaneamente gli artisti presenti al Festival disegnano dal vivo in omaggio al grande maestro Miyazaki.

Al Palazzo del Turismo giovedì 13 luglio alle ore 18:00 un momento di incontro e dibattito dal titolo “Gender inequality: games, fumetti e cartoon non sono lavori da donne”: saranno presenti Silvia Ziche e Vanessa Cardinali con la vicepresidente del Museo del videogioco Vigamus Giulia Rovai. Mentre venerdì 14 luglio a partire dalle 17.00 il protagonista sarà Zagor in un momento di incontro con gli autori Moreno Burattini, Gianni Sedioli, Marco Verni e Stefano Fantelli.

Venerdì 14 luglio nella Piazza sull'Acqua (parco Marecchia, Borgo San Giuliano), che ospita l’area Kids, si terrà la proiezione del film d’animazione “I Croods 2 – Una nuova era” (ore 21:30). Mentre In piazza Cavour, venerdì 14 luglio a partire dalle 18:00, farà tappa “Il Mercato dei giochi antichi”: collezionisti e commercianti presentano giochi antichi di vario genere: giochi da tavolo tradizionali, giocattoli vintage, oggetti da collezione e altro ancora.

RiminiComix e Cosplay

A partire da giovedì 13 luglio, in piazzale Fellini tornano la mostra-mercato di fumetti Riminicomix e la Cosplay Convention, il raduno dei giovani e adulti che impersonano i loro beniamini.

Un esercito composto da migliaia di appassionati, provenienti sia dall'Italia che dall'estero, è pronto a dare vita al raduno più numeroso, divertente e colorato dell'estate italiana. Una vera e propria tribù che per l'occasione si trasferisce a Rimini.

Tra le tante novità dell’edizione 2023, il Contest Cosplay organizzato in collaborazione con Visit Romagna: le fotografie più divertenti e creative che testimoniano l’accoglienza della Riviera, di Rimini e del Festival saranno premiate con tanti like e un soggiorno gratuito in città. Non mancheranno come di consueto i concerti. Giovedì 13 luglio (dalle 22:00) sarà in scena l’artista giapponese Vickeblanka, fenomeno in ascesa celebre per le canzoni degli anime “Black Clover” (3rd Season Opening Theme), “Fruit Basket” (1st Season Ending Theme) e il film d'animazione “Flavors of Youth” (Theme Song), visibili su Crunchyroll e Netflix; il suo concerto sarà aperto da uno speciale spettacolo di idol italiane e dalla cantante Sari e a seguire si esibirà l’unità idol Erisu. Venerdì 14 luglio (dalle 22:00) Andrea Agresti in concerto. La “Iena” e la sua band reinterpretano le più famose sigle dei cartoni animati.