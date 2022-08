"A casa di Alfredo", i 25Fingers raccontano Trent’anni di musica

Prosegue la rassegna “A Casa di Alfredo”, musica da ascoltare, da guardare e da raccontare, presso il parco Museale di Casa Panzini, a Bellaria Igea Marina.

Mercoledì 10 agosto, per il quinto appuntamento sale sul palco 25Fingers con "Trent'anni di musica". L'orchestra giovanile porterà il pubblico nelle atmosfere musicali internazionali degli ultimi 30 anni. Da “Hotel California” a “Bette Davis Eyes”, da “Every Breath You Take” a “Take me Home Country Roads”. Un trio musicale di classe guidato dalla voce e dal carisma di Isa J per ascoltare i grandi classici della musica internazionale degli anni 70 - 80 - 90 riarrangiati in chiave acustica in modo originale ed elegante.

La rassegna "A casa di Alfredo" è a cura di Ass. Quattro Quarti - aps, rientra in InCosta Festival, è sostenuta dal Comune di Bellaria Igea Marina, gode della collaborazione della Regione Emilia Romagna e di RomagnaBanca. Direzione artistica: Monia Angeli che presenta tutte le serate.