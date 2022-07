"A casa di Alfredo", i Musaico Folkestra raccontano I Nomadi

Indirizzo non disponibile

Torna anche quest’anno la rassegna “A Casa di Alfredo”, musica da ascoltare, da guardare e da raccontare, presso il parco Museale di Casa Panzini, a Bellaria Igea Marina.

Sono sette le serate in programma per la rassegna “A Casa di Alfredo”, ogni serata sarà introdotta da una breve lettura a cura di Romina Rinaldi. Si alterneranno sul palco concerti di jazz, concerti cantautorali, big band e giovani talenti in una rassegna tutta da seguire.

Martedi 12 luglio, sale sul palco Musaico Folkestra, la band degli autori de I Nomadi, Marco Petrucci e Francesco Ferrandi, con “Racconti Nomadi”, le più belle canzoni dei Nomadi dalle voci dei loro storici autori.

La rassegna "A casa di Alfredo" è a cura di Ass. Quattro Quarti - aps, rientra in InCosta Festival, è sostenuta dal Comune di Bellaria Igea Marina, gode della collaborazione della Regione Emilia Romagna e di RomagnaBanca. Direzione artistica: Monia Angeli che presenta tutte le serate.