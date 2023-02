Catinca Drăgănescu porta in scena "The future belongs to those who hope"

Dal 20 febbraio al 6 marzo L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino ospiterà la residenza creativa per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo di Catinca Dr?g?nescu dal titolo The future belongs to those who hope.

The future belongs to those who hope è la sesta tra le 12 produzioni internazionali che verranno realizzate e coprodotte da altrettanti tandem produttivi nella cornice del progetto europeo Stronger Peripheries: A Southern Coalition. L’arboreto-Teatro Dimora, tra i partner, è stato scelto per la sua esperienza e l’unicità della sua vocazione come principale luogo di residenza creativa per sette di queste produzioni.

Catinca Dr?g?nescu è l’artista selezionata per questo sesto tandem di produzione che vede coinvolti come coproduttori Centrul Cultural Clujean, Cluj (Romania) e Pogon, Zagabria (Croatia). La selezione è avvenuta attraverso una call lanciata il 27 aprile 2022 e chiusa il 18 maggio 2022 per artisti residenti in Romania.

Il progetto esplora stili di vita e concetti alternativi legati al modo in cui immaginiamo il futuro. Dove ci posizioniamo quando si tratta del futuro? Come affrontiamo la sua imprevedibilità? Per cosa prepariamo i nostri figli? La permacultura, le comunità alternative, la decrescita, l’eco-sinistra, una società senza stato, le città santuario: è questa l’utopia della nostra generazione o la nostra unica via d’uscita?

«Parlando con esperti provenienti da diversi campi e persone comuni, adulti e bambini, persone di Cluj, Zagabria e Mondaino, ci stiamo impegnando in un processo orientato sia verso l’interno che verso l’esterno, un processo di indagine e di auto-esplorazione con lo scopo di riorganizzare i valori che abbiamo messo al centro di questa società del futuro - spiega l’artista – . Il processo include interviste, focus group ed esplorazioni teoriche, insieme agli interessi artistici. Cerchiamo sia la forma che il contenuto».

Possiamo creare una performance artistica che gioca un ruolo prezioso sul palcoscenico sociale? Possiamo costruire una comunità intorno a una performance? Come fare un salto dalla rappresentazione all’esperienza?

Nel corso della residenza creativa, venerdì 3 marzo tornerà l’appuntamento con “La scuola elementare del teatro e della danza”, progetto di dialogo tra scuola e artisti in residenza, realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Mondaino. Tre classi della scuola elementare di Mondaino parteciperanno alla residenza di Catinca Dr?g?nescu grazie al coordinamento di Margherita Gigante e alla redazione e alla documentazione a cura di Francesca Giuliani.

Inoltre, domenica 5 marzo alle ore 18:00 si svolgerà un incontro pubblico: un pomeriggio di condivisione del lavoro svolto dagli artisti in residenza aperto al pubblico e alla comunità di Mondaino, a seguire buffet.