Il 19, 20, 21 marzo a Cattolica prenderà il via “CatolGreen” il primo festival online dedicato alla cultura ecologica e sostenibile.

Il festival, organizzato dal Comune di Cattolica, ha l’ambizione di diventare un appuntamento annuale con temi specifici diversi e che coinvolgerà le amministrazioni comunali del circondario. I destinatari di questo festival sono le amministrazioni, le aziende, i privati.

Il festival 2021 ha come tema l’habitat umano. Si tratteranno temi relativi all'abitare ecologico e sostenibile, alla bioedilizia e alle nuove tecnologie. Si parlerà anche dell’ecobonus e delle comunità solari. Il festival alternerà seminari a illustrazioni pratiche che si terranno on-line.

Sarà possibile seguire il festival attraverso il canale You Tube del Comune di Cattolica: www.youtube.com/comunedicattolica

Modera gli incontri Lucio Filippini

Programma

Venerdì 19 marzo 17:30 / 20:00. Panel introduttivo: interventi su habitat, storia delle costruzioni, buoni principi per l'abitare e nuove tecnologie

Introduzione da parte degli amministratori. Mariano Gennari Sindaco di Cattolica - Lucio Filippini Assessore all'Ambiente Nicoletta Olivieri Assessore al Turismo. Intervento introduttivo dell’Assessora regionale alla Programmazione territoriale, Parchi e Forestazione Dottoressa Barbara Lori. Storia dell'abitare in terra cruda - Dottoressa Luisa Stoppioni - Assessore Cultura Comune di Cattolica

Habitat di città: una prospettiva ecologica - Professore Fabio Salbitano - Università di Firenze

Buoni principi per l'abitare - Architetto Fausto Battistel - Assessore Urbanistica Comune di Cattolica

Tecnologie innovative con materiali storici - Architetto Sergio Sabbadini - Politecnico di Milano.

Domande / risposte. Conclusioni: Senatore Marco Croatti - Comm.ne Industria Commercio e Turismo

Sabato 20 marzo 15.30 / 18.30. Illustrazioni teorico pratiche per la ricerca e sviluppo di materiali ecologici per l'edilizia

15:30 - 16:00 Riso per l'architettura Architetto Tiziana Monterisi (esperienza Ricehouse)

16:00 - 16:30 Dal materiale più antico alla tecnologia più avanzata: soluzioni abitative stampate in 3D Massimo Moretti - Founder WASP

16:30 - 17:00 Abitare sano riducendo l'impatto ambientale “Case di paglia” - Stefano Soldati

17.00 - 17.30 Esempi locali di case di paglia:

• Sauro Pari - Viserba di Rimini,

• Susanna Donnini - S. Lorenzo in Correggiano Rimini;

• Francesca Gussoni - S. Andrea in Besanigo Coriano

17:30 -18:00 Malte cementizie innovative (Star up New Life) Maurizio Pasini

18:00 -18:30 Presentazione Intonaci e rivestimenti naturali (coccio pesto, tadelak, terra cruda) Enrico Poggiali (Dimora Energia)

Domande / risposte

- Domenica 21 marzo 10.00 / 13.00. Efficientamento energetico, esempi dei comuni, comunità solari.

Efficientamento energetico - Ecobonus 110% - Ingegnere Roberto Giorgi Studio - Cattolica

Solar Info Store: come accompagnare le famiglie nella transizione ecologica Professore Leonardo Setti Università di Bologna (Comunità solari)

Materiali naturali e tecnologie sostenibili al servizio degli stabilimenti balneari Ing. Matteo Pratelli, Ing. Mauro Monaldi Studio Noon Architecture Cattolica

Best-Practice di efficientamento nei comuni:

• Nicola Schivardi Assessore Ambiente e Alberto Rossini Responsabile ufficio di piano Comune di Misano Adriatico

• Anna Montini Assessore Ambiente Comune di Rimini.

• Baldino Gaddi Dirigente Lavori pubblici e Marco Vescovelli Responsabile Ambiente Comune di Cattolica

• Gianluca Vagnini Assessore LLPP Comune di S. Giovanni in Marignano

Domande / risposte. Conclusioni: Marco Boschini - Coordinatore Associazione “Comuni Virtuosi”







--