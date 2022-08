Cattolica, alla Galleria Santa Croce una serata tra musica e arte

Giovedì 25 agosto, alle ore 21:00, la Galleria Santa Croce ospiterà la live performance di Lucia Bubilda Nanni.

“Nel 1584 a Cattolica si inizia la costruzione dell'Ospedale dei Pellegrini (Museo della Regina) e poi dell'annesso oratorio di Santa Croce (Galleria comunale); è di pochi anni prima il restauro della chiesa di Sant'Apollinare (a pochi passi dall'oratorio) sotto la direzione dei monaci di San Vitale di Ravenna. Le anime crescevano e le nuove direttive controriformiste arrivavano anche nei piccoli borghi: rabberciare, innalzare, ingrandire, scavare, spostare, levare, cresimare, confessare, provvedere, curare, rinfrescare, imbiancare. In un resoconto dei lavori si dice che "l'ancona non è ancora fatta ma è in mano di mastro Marcantonio pittore, l'ancona vecchia è levata, l'immagini de santi ch'erano depinti sopra la volta della cappella sono tutte levate imbiancate". Qui nell'oratorio di Santa Croce voglio fare l'assistente di Marcantonio pittore per far parte anche io di questa nebula di tempo industriosa che leva e imbianca: il 25 agosto inizierò Cantico, il mio nuovo lavoro.”

Seguirà la visita guidata alla mostra doppia personale di Eron e Lucia Bubilda Nanni “Nebule di tempo” insieme alla curatrice Alessandra Carini.

Promossa dai Servizi Culturali del Comune di Cattolica, la mostra propone una serie di opere facenti parte delle ultime ricerche dei due artisti, in un percorso espositivo ospitato all’interno della Galleria Santa Croce e della sezione di archeologia del Museo della Regina, visitabile dal martedì alla domanica dalle 21:00 alle 23:00 fino al 25 settembre 2022.