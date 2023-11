A Cattolica arriva la magia del Natale, brilla la città tra luci di ghiaccio e Luna sul Porto

Il conto alla rovescia è finito. Sabato, a Cattolica la Regina di ghiaccio riporta la magia del Natale. Alle 17, l’appuntamento è in piazza Nettuno dove la Sindaca Franca Foronchi darà il via per l’accensione delle luminarie e del grande albero. La città si vestirà così di luci, colori e musica grazie alla filodiffusione con i brani più celebri del Natale. Ma un’altra luce scalderà le feste di Cattolica. È quella della grande luna gonfiabile che sorgerà in Piazza del Tramonto e farà da sfondo a suggestive foto-ricordo. È la luna scelta come concept da Visit Romagna per il progetto delle “Sette Lune” che coinvolge tutti i comuni della Romagna. A collegare le vie di Cattolica, una guida di velluto blu che traccia il percorso del magico bosco ghiacciato.

Ma le sorprese del Natale della Regina sono solo all’inizio. Sabato 2 dicembre, al via altre iniziative del ricco calendario. Tra queste, novità assoluta e originalissima, l’inaugurazione, alle 16, del Magico igloo di Bagnino Natale, in piazza Roosevelt, proposto dal comitato delle spiagge di Cattolica. Davanti a Palazzo Mancini, sarà installato un igloo di 27 metri quadrati che ospiterà, durante tutto il mese, tante iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie, in collaborazione anche con le scuole e altre realtà della città. Al taglio del nastro, alle 17, anche le “Luvarie del bosco ghiacciato”, le casette gourmet in viale Bovio e via Matteotti, dove cittadini e turisti potranno degustare prodotti tipici e curiosità enogastronomiche. In piazza Primo Maggio, taglio del nastro per la Regina on ice, la pista di ghiaccio coperta. Alla stessa ora, accenderà i motori anche la Ruota panoramica in piazzale Roosevelt, che comincerà a girare per la gioia di grandi e bambini

Il calendario degli eventi continua con tanti altri appuntamenti imperdibili, come il concerto degli Amici della Regina, venerdì 8 dicembre, in piazza Primo Maggio, dalle 18, che vedrà salire sul palco, tre idoli degli adolescenti che si sono distinti nel noto talent show televisivo: Matteo Matteo, Deddy e Valerio Mazzei.