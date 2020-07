Cattolica, ecco la “Pink Week” della Regina: musica, risate e fuochi pirotecnici

“Una intera settimana di appuntamenti ed eventi che si svolgeranno in più momenti delle giornate ed in diverse location sul territorio. Avremo così maggiore tempo e più spazi per vivere appieno il clima di festa mantenendo fermo ed al centro di tutto il tema della sicurezza. Dalle spiagge all'entroterra, un territorio unico e bellissimo con un numero di eventi che si è moltiplicato. Numerosissime e diversificate le offerte per gli ospiti che verranno a trovarci. Così si re-inventa l'evento di riferimento della riviera Romagnola”. Con queste parole il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, ha annunciato gli appuntamenti che prenderanno vita tra il 3 ed 9 agosto prossimi nella Regina. La “Pink Week” è stata svelata stamani presso il Grand Hotel di Rimini nella conferenza stampa organizzata dall'Apt Servizi con tutti i rappresentanti dei Comuni coinvolti. Da Comacchio a Cattolica per poi passare nell'entroterra i Sindaci hanno raccontato gli eventi e le esperienze che si potranno vivere in “rosa”.

“Una notte rosa diffusa in cui anche quest'anno – ha aggiunto il primo cittadino - torna l'atteso spettacolo pirotecnico di mezzanotte sulla spiaggia. In contemporanea con tutte le altre località, il cielo della Regina si illuminerà venerdì 7 lasciando tutti noi affascinati e con il naso all'insù. È questa l'emozione del Capodanno dell'Estate Italiana”. Per gli eventi cattolichini si parte mercoledì 5 agosto con “Good Vibrations”: Emiliano Visconti racconterà la Berlino di David Bowie alle 21,15 in Piazza del Tramonto. La stessa piazza sarà scenario per il suggestivo concerto al calar del sole di Remo Anzovino con il suo “piano solo” (giovedì 6 alle 19,00).

La Pink week farà tappa anche al Museo della Regina con l'appuntamento “Giallo antico: archeomisteri al Museo” ore 21,00 (giovedì 6 agosto alle 21,00). Tra il 7 ed il 9 agosto Piazza Primo Maggio si trasforma in una vera e propria social-location grazie a “#Cattolica”, sul palco si alterneranno i top talent del web. Attesa la coppia Sespo e Rosalba il cantante Random, Rass & Calle, RyanSeventeen17 e Margherita Principi, Riki, Emma Muscat e Astol. All'Arena della Regina di Piazza della Repubblica, sabato 8 agosto andrà in scena lo spettacolo “Giacobazzi & Friends”, ricco di ospiti e che prevede il meglio di Giacobazzi in due ore di divertimento. Fra i suoi “friends” spiccano Andrea Vasumi, Alessandro Politi, iMasa. Ed ancora, al Parco della Pace per la rassegna di cinema all'aperto “Fellini sotto le stelle” verrà proiettato La dolce vita (sabato 8 agosto alle 21,00).

Mercoledì 5

GOOD VIBRATIONS

Emiliano Visconti

La Berlino di David Bowie

Piazza del Tramonto, ore 21,15

Giovedì 6

REMO ANZOVINO – PIANO SOLO

CONCERTO AL TRAMONTO

Piazza del Tramonto, ore 19,00

UN'ESTATE DA REGINA

“GIALLO ANTICO: ARCHEOMISTERI AL MUSEO”

Museo della Regina, ore 21,00

Venerdì 7

Piazza Primo Maggio

Talk Show con SESPO E ROSALBA.

I top talent del web commenteranno assieme ad Andrea Prada, le immagini e i video più

celebri della coppia famosa sul web.

SPETTACOLO PIROTECNICO

Sulla Spiaggia

Spettacolo pirotecnico di mezzanotte in contemporanea con tutte le altre località

Sabato 8

GIACOBAZZI & FRIENDS

Arena della Regina, Piazza della Repubblica, ore 21,15

Spettacolo ricco di ospiti e che prevede il meglio di Giacobazzi in due ore di divertimento.

Fra i suoi “friends” spiccano Andrea Vasumi, Alessandro Politi, iMasa

Piazza Primo Maggio

Live Show con RANDOM: il cantante, appena uscito dal talent televisivo “Amici”, si esibirà

in un live show. Saranno presenti inoltre RASS & CALLE, RYANSEVENTEEN17 e

MARGHERITA PRINCIPI



FELLINI SOTTO LE STELLE

LA DOLCE VITA di Federico Fellini

Rassegna di cinema all'aperto

Parco della Pace, ore 21, - ingresso gratuito

Domenica 9

MARLÙ LIVE SHOW con Riki, Emma Muscat e Astol

Piazza Primo Maggio