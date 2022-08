Cattolica e Gabicce Mare uniscono le forze per un Ferragosto all'insegna della promozione del territorio

I comuni di Gabicce Mare e Cattolica sono pronte ad un Ferragosto che vuole riportare in auge la vecchia tradizione delle due Città unite nell’evento clou dell’estate: il grande spettacolo pirotecnico al porto.



Nel 2022 Gabicce Mare e Cattolica hanno deciso di riunire le forze e la collaborazione fra i due Comuni, diventerà un vero e proprio intervento di promozione di un territorio unico che abbatte i confini regionali e si appresta a presentarsi ai turisti con un’offerta condivisa che fa dell’accoglienza e divertimento il suo cavallo di battaglia. Per questo le due Amministrazioni Comunali intendono promuovere un cartellone unico di eventi, giorni dedicati alla musica e al divertimento che fanno delle Città di Gabicce Mare e Cattolica le protagoniste indiscusse del Ferragosto 2022.



Sarà Gabicce Mare a dare avvio, nel pomeriggio di giovedì 11 agosto, alla programmazione con l’inaugurazione del Mississippi, la storica palafitta sul mare che rivedrà i suoi fasti dopo un intervento di recupero statico, energetico e funzionale dell’edificio. Sarà un grande momento di coinvolgimento per tutta la cittadinanza, gli operatori e i turisti; un momento storico atteso da tanto tempo e sarà l'occasione per ribadire il ruolo che avrà il nuovo Mississippi nella valorizzazione dell'offerta turistica del territorio.

Nella giornata di giovedì 11 agosto, sempre a Cattolica andrà in scena la quinta serata gratuita della rassegna “JazzFeeling” che vedrà protagonisti “Divas Jazz for Fellini” by Nicoletta Fabbri 4tet. L’appuntamento è per le ore 21:00 nello scenario di Piazza Roosevelt.

Il 13 agosto, a Gabicce Mare in Piazza Municipio alle ore 21:30, è in programma una serata tutta da ballare organizzata dal Comune di Gabicce Mare con i Karta Karbone che offrono uno spettacolo coinvolgente con i brani cult degli anni '70 e '80.

Il 14 agosto a Cattolica in Piazza I° Maggio alle ore 21:00 la rassegna ad ingresso libero Super ‘90 Music Live organizzata dal Comune di Cattolica e dedicata a tutto il meglio della disco-dance anni '90-2000, prevede l’esibizione dei "Déjà Vu" per chi ha voglia di tornare indietro nel tempo e ballare la scatenata musica di quei tempi.

Il grande calendario di eventi per il weekend di Ferragosto si concluderà il 15 agosto con lo spettacolo dei fuochi d'artificio al porto, organizzato dal Comune di Gabicce Mare e dal Comune di Cattolica per garantire un effetto strabiliante e riempire il cielo di tanti colori. A partire dalle 22.30 si potranno ammirare, in tre diverse postazioni, i fantastici giochi pirotecnici proposti dalla ditta Fonti srl che saluteranno l’estate, chi ha terminato la propria vacanza, e chi invece si appresta a godersi le ultime settimane nelle nostre bellissime spiagge.

“Gabicce Mare – interviene il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi - si sta preparando insieme a Cattolica a un Ferragosto di grandi festeggiamenti dopo due anni di pesanti ristrettezze dovute alla pandemia E’ una grande gioia per noi ritrovarci con Cattolica per il grande spettacolo pirotecnico al porto e riprendere una tradizione che rendeva onore alla nostra bellissima area portuale, che condividiamo. Quando si uniscono le forze, si ottengono sempre grandi risultati”.

“Questa promozione congiunta degli eventi di Ferragosto - interviene il vice sindaco di Gabicce Mare Marila Girolomoni - ci permette di presentarci ai turisti con un’offerta unica di grande qualità, degna di questo periodo che segna il culmine dell’estate. Desidero ringraziare personalmente tutti gli operatori che quotidianamente si spendono per rendere la vacanza dei nostri ospiti un’esperienza indimenticabile”.

“La scelta di riorganizzare insieme i fuochi di Ferragosto – dichiarano la Prima cittadina Franca Foronchi ed il Vicesindaco Alessandro Belluzzi - è un impegno che avevamo preso con i cittadini nell’ottica di lavorare in sinergia tra le Amministrazioni limitrofe. Avremo modo di ammirare un grande spettacolo in uno scenario unico come l’area portuale tra Cattolica e Gabicce Mare. Ci teniamo a sottolineare che, dal nostro insediamento, questa è l’ennesima azione concreta di un lavoro comune che non si limita agli intrattenimenti e gli spettacoli. Proprio nei giorni scorsi abbiamo inaugurato, ad esempio, il nuovo servizio di monopattini a noleggio che unisce, oltre Cattolica e Gabicce, anche San Giovanni in Marignano e Misano. Infine, vi è collaborazione anche per la manutenzione delle opere pubbliche, basti pensare alla riqualificazione congiunta che porteremo avanti per il ponte di via Irma Bandiera”.