La musica jazz è protagonista nell'estate della Regina: si alza il sipario su "Cattolica JaZzFeeling Festival"

Si alza il sipario nella giornata di giovedì 11 luglio sulla terza edizione di Cattolica JaZzFeeling Festival che fino a giovedì 22 agosto (tranne Ferragosto) renderà Piazza Roosevelt un cuore propulsore di energia JaZz nella Regina dell’Adriatico, a seguito del successo già riscontrato da parte di residenti e turisti appassionati che hanno partecipato alle edizioni precedenti.

I 6 appuntamenti settimanali del giovedì avranno inizio alle ore 21:00

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione cittadina, ha la direzione artistica di Diego Olivieri, che ha coinvolto anche in questa edizione musicisti di grande talento, con progetti propri, con la promessa di continuare a smitizzare l’idea che il jazz sia una musica di nicchia, attraverso 6 diversi concerti di grande qualità artistica e piacevoli sonorità, che nel cuore dell’estate sapranno trasmettere raffinatezza, energia e gioia, nonché il senso del jazz. Musica per tutti, in una suggestiva location come Piazza Roosevelt di Cattolica, innanzi al Municipio, che in queste date diventa un luogo davvero speciale.

Sei concerti jazz (con accesso gratuito) caratterizzati da musica, passione e voglia di essere “insieme al pubblico”. Giovedì 11 luglio inaugura Cattolica JaZzFeeling Festival, il concerto dei Turone Quintet, intitolato proprio all’amicizia, che si aprirà assieme alla voce di Rossella Graziani con una dedica a Herny Mancini nel centenario della sua nascita e a Duke Ellington a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Proseguendo, giovedì 18 luglio vede protagonista il Fabulous Diesis Quartet, con la voce di Alessandra Syrkasheva. Giovedì 25 luglio il jazz celebra il Brasile con il quartetto guidato da Roberto Torri, già definito “l’italiano più brasiliano”, con la cantante Mariapia Gobbi e Massimo Manzi. Il 1 agosto il sestetto MiCO, soprannome e creatura del leader Michele Santoriello, che traduce in musica sensazioni, scenari e momenti di vita vissuta, in cui concerto molto funky che sfiora la fusion. L’8 agosto il quartetto dell’eclettico Francesco Mancini Zanchi, ci conduce in una performance che va oltre ai confini del jazz più tradizionale e abbraccia la musica rinascimentale, la canzone d’autore attraverso swing e funk jazz. Conclude l’edizione 2024 giovedì 22 agosto il concerto del CTJazZ Trio, da Miami a Cattolica, con un intenso groove ed energia travolgente che si alternano a momenti di deliberata sensibilità.

Il programma :

Giovedì, ore 21:00 - Piazza Roosevelt

11 luglio: “A Friendly Jazz Night” - Turone 5et

18 luglio: “Fashinating Mainstream” - Fabulous Diesis 4et

25 luglio: “Brazil On My Mind” - Torri 4et

01 agosto: “Sound Of Lanscape” - MiCO 6et

08 agosto: “Across The Border” - Mancini Zanchi 4et

22 agosto: “Miami Connection” - CTjazZ Trio

“L’Amministrazione Comunale – commentano la Sindaca Franca Foronchi e il Vicesindaco ed assessore al turismo Alessandro Belluzzi – continua a sostenere questo Festival che ha riscosso un ottimo successo nelle sue prime due edizioni. Crediamo che JaZzFeeling abbia offerto serate di qualità ed appassionanti per gli amanti del Jazz e non solo ed è per questo che abbiamo deciso di riproporlo. La creazione di questo evento ci ha portato a raggiungere due obiettivi, da un lato abbiamo arricchito gli eventi da proporre ai nostri turisti e cittadini, dall’altro la scelta di Piazza Roosevelt, una delle più suggestive di Cattolica la sera, ha permesso di allungare la passeggiata che noi vorremmo arrivasse fino a piazza Repubblica, portando così anche un beneficio alle attività economiche che sono in questa zona”

“Sono semplicemente entusiasta - afferma Diego Olivieri - che l’Amministrazione del Comune di Cattolica prosegua con fiducia nel percorso di Cattolica JaZzFeeling Festival, di cui sono onorato avere la direzione artistica. Un’iniziativa che vede protagonista il jazz, una musica che unisce, e l’iconica piazza Roosevelt. Non a caso l’Unesco definisce il Jazz una musica riconosciuta per la promozione della pace, del dialogo tra le culture, per il rispetto dei diritti umani, della dignità umana e della diversità, per la promozione della libertà di espressione, per rafforzare il ruolo dei giovani per il cambiamento sociale”.