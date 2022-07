"Cattolica Jazz Feeling Festival", sonorità jazz sudafricane per il secondo appuntamento

Cattolica JaZzFeeling Festival prosegue giovedì 21 luglio, a partire dalle 21, con il concerto “African Jazz Mood”, by Lisa Manara 4tet. Sonorità jazz sudafricana e con particolare ispirazione l'intramontabile Miriam Makeba “Mama Africa”, grande cantante sudafricana che per decenni ha inondato il mondo dei suoi canti di gioia e dolore ispirati dalla condizione della sua popolazione, arricchendo le sue melodie con sonorità funk e facendo del groove la linfa vitale della musica per ampliarsi a brani in equilibrio tra echi blues e groove afrobeat.

Nei sei giovedì fino al 18 agosto, il Festival spazierà dal jazz latino alle sonorità african jazz, dal rap, funk e black music al be-bop, dalle melodie in jazz del cinema francese e temi felliniani al colorato jazz europeo.

“Nelle preparazione di un evento è fondamentale cercare la qualità - dice il direttore artistico Diego Olivieri - puntando in alto, pur stando coi piedi per terra. Da anni m’impegno per il progetto JaZzFeeling e desidero marcare che avere avuto la fiducia del Comune di Cattolica, del Vicesindaco Belluzzi che ha da subito mostrato particolare interesse per la manifestazione e determinazione per riuscire a realizzarla lavorando assieme alla Dirigente Dott.ssa Rufer sulla fattibilità, è stato l’elemento propulsivo che mancava, davvero apprezzatissimo. La cosa meravigliosa, oltre ad un esordio musicale di alto livello, la risposta della gente è davvero emozionante, con presenti anche molti appassionati venuti a Cattolica per l’occasione: volti felici, appagati, lo stare assieme in una dimensione elegante e accessibile a tutti. Chi sulle sedute predisposte, chi sulle panchine, chi in piedi o accomodato ai tavoli di Andrea gustando le sue prelibatezze. In uno scenario da cartolina, Piazza Roosevelt, con le fontane e il nostro splendido Municipio illuminato”.

Partner dell’evento il Ristorante Da Andrea che, essendo ubicato nella piazza, collocherà per l’occasione i suoi tavoli nel giardino attorno.