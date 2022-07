"Cattolica Jazz Feeling Festival", sonorità jazz, rap e funk con il concerto “Rap’in Jazz”

Dopo le prime due date di Cattolica JaZzFeeling Festival, ormai c’è sempre grande attesa per i giovedì in Piazza Roosevelt, in un contesto che è vera “cartolina” per la città, tra la bellezza della piazza con il Municipio illuminato e la qualità della musica.

Giovedì 28 luglio, il direttore artistico Diego Olivieri, per la terza serata del Festival, fortemente voluto dall’Amministrazione cattolichina, ha programmato il concerto “RAP’in JAZZ” by Calla MC + NSE 6tet, progetto che propone al centro una figura importante della scena hip hop, pioniere di questo genere musicale in Italia. Sei elementi sul palco per una miscela di radici old school del cantato rap, integrandole ad un sound tipicamente jazz/funk. La combinazione dei testi, sia in slang americano che in lingua italiana, è supportata da una molteplicità di ingredienti che attingono alla Black Music, spaziando dalla tradizione afroamericana alle sonorità contemporanee.

Il successo finora riscosso dal festival concorre al raggiungimento dell’obiettivo del Vicesindaco Alessandro Belluzzi di rendere “vive” le piazze della Regina.

Partner dell’evento il Ristorante Da Andrea che, essendo ubicato nella piazza, collocherà per l’occasione i suoi tavoli nel giardino attorno.