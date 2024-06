Un fine settimana a misura di bambino: il ricco carnet di appuntamenti della Regina "formato famiglia"

Cattolica, una città a misura di bambini e famiglie. Due gli eventi dedicati ai più piccoli che animeranno la Regina a partire da giovedì 13 a domenica 16 giugno: #Cattolica Summer Fest all’Acquario e Summer Village di Toys Center in piazza Primo Maggio.

“Abbiamo pensato queste due iniziative, interamente gratuite, come un regalo di fine anno scolastico per i turisti e le famiglie cattolichine – spiega il Vice Sindaco e Assessore al turismo Alessandro Belluzzi – Rappresentano un momento di condivisione in allegria tra genitori e figli. La famiglia è il nostro target di riferimento e la città la nostra casa dove vivere insieme esperienze formative e coinvolgenti. Come Amministrazione sosteniamo manifestazioni che propongono attività che mettono in comunicazione generazioni diverse, capaci di stimolare un confronto tra genitori e figli. Inoltre le location per i due appuntamenti sono state scelte con l’obiettivo di animare e valorizzare tutte le aree di Cattolica. Il Summer Fest ha come teatro l’Acquario con cui la nostra Amministrazione ha messo in campo una collaborazione molto proficua e creativa. Mentre il Summer Village del Toys Center si svolgerà in piazza Primo Maggio, con attività che coinvolgono anche la spiaggia libera davanti al Kursaal. Vi aspettiamo per vivere un fine settimana in famiglia, genitori e figli, in pieno relax e sano divertimento”.

Il lungo week end all’insegna della creatività, alzerà il sipario sul ricco carnet di appuntamenti a partire da giovedì 13 alle ore 16:30 quando il Summer Village del Toys Center aprirà i battenti in Piazza Primo Maggio per chiudersi domenica 16 giugno. Quattro giornate di svago tra laboratori artistici e giochi all’aperto con apertura dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 23:00.

Venerdì 14 e sabato 15 giugno, all’Acquario sbarcano i protagonisti del #Cattolica Summer Fest: i diEffe Bros e la Space family di Vale Bise e Sara Di Sturco. I beniamini del web daranno vita a coinvolgenti Live show e Meet&Greet e saranno a disposizione dei loro tantissimi fan per foto e firmacopie. Luogo degli eventi, l’area verde dell’Acquario (orario di inizio degli show: ore 21:00). Ad aprire il #Cattolica Summer Fest (venerdì 14 giugno), saranno i diEffe Bros, David e Frederick, seguitissimi youtuber, tiktoker e content creator per il mondo dei più piccoli e delle famiglie, capaci di creare originali momenti di condivisione tra genitori e figli, il tutto condito con grande ironia e simpatia.