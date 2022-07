"Cattolica Super 90", quattro serate nelle atmosfere disco degli anni Novanta e Duemila

Al via venerdì 29 luglio la rassegna "Cattolica #Super90 - Music Night" interamente dedicata alle atmosfere della disco degli anni Novanta e Duemila. Un viaggio nella musica che prevede quattro appuntamenti gratuiti in piazza Primo Maggio, sempre a partire dalle ore 21.

"Questo entusiasmante festival - spiega il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi - vuole essere una vera è propria festa dedicata a tutto il meglio della disco-dance anni '90-2000".

Programma

Al via, dunque, venerdì 29 luglio con il concerto live dei Pop Deluxe nella formazione composta da Cristina Di Pietro (voce e pianoforte), Paolo Pedretti (chitarre), Michele Scarabattoli (tastiere), Alessandro Governatori (basso e voce) e Paolo Tarini (batteria).

A seguire gli appuntamenti saranno il 5 agosto con gli "Absolute 5", il 14 agosto con i "Deja Vu" e grande chiusura con "Mauro Pilato & Max Monti - Gam Gam" il 26 agosto. "Ancora una volta - conclude Belluzzi - avremo a Cattolica gruppi e Dj eccezionali che con i loro ritmi sapranno far ballare e scatenare tutti i presenti".

"Si tratta dell'ultima iniziativa musicale in ordine di tempo - continua Belluzzi - promossa dall'Amministrazione Comunale e che va a completare il cartellone che già prevede i martedì del liscio in Piazza Mercato ed i giovedì del Jazz in Piazza Roosevelt. Grazie alla musica, quindi, le varie piazze di Cattolica sono protagoniste, vive, ed in grado di accogliere ed intrattenere un pubblico diversificato. Abbiamo cercato di soddisfare tutti i palati e la musica anni '90 conquisterà, sicuramente, tanti cittadini e turisti".