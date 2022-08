Cattolica, in Piazza Primo Maggio si balla con i "Deja Vu"

Domenica 14 agosto alle ore 21:00, torna la rassegna "Cattolica #Super90 - Music Night" interamente dedicata alle atmosfere della disco degli anni 90-2000.

Si tratta del terzo appuntamento gratuito in piazza Primo Maggio e protagonista della serata sarà una delle band di assoluto riferimento nel panorama cover italiano: i Deja Vu.

Il percorso artistico del gruppo parte nell'ormai lontano 1993 a Piacenza. Forti di oltre 20 anni di intensa attività live tra clubs e festival all'aperto, il loro spettacolo oggi è un energico cocktail di brani dalle ricercate e moderne sonorità, ricreate con cura. Il repertorio, imperniato sui successi pop attuali, è quello a 360 gradi per definizione incentrato sulle hit contemporanee ma in grado di spaziare dai classici della musica italiana fino alla dance più attuale.

"Cattolica #Super90 vuole essere una vera è propria festa - ha spiegato il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - dedicata a tutto il meglio della disco-dance anni '90-2000. Si tratta solo dell'ultima iniziativa musicale, in ordine di tempo, promossa dall'Amministrazione Comunale, che va a completare un cartellone che prevede i martedì del liscio in Piazza Mercato ed i giovedì del Jazz in Piazza Roosevelt. Grazie alla musica, quindi, le varie piazze di Cattolica sono protagoniste, vive, ed in grado di accogliere ed intrattenere un pubblico diversificato".