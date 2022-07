Riccione compie cento anni, quattro serate per raccontare la città di ieri e di oggi

Quattro grandi ospiti nazionali per i 100 anni di Riccione. Saranno Aldo Drudi, Davide Cassani, Simona Ventura, Paolo Cevoli gli ospiti di Show75 presso il Bagno 75 di Riccione.

Quattro serate per parlare della città di ieri e di oggi, di come la località si è trasformata nel tempo diventando la Riccione che tutti conosciamo. Scartabelleremo i ricordi, raccontando la Perla Verde, e la nascita del turismo balneare in questa splendida località. Una rassegna nata dall’idea della giornalista Margherita Barbieri e di Simona Silvagni tenace imprenditrice balneare, titolare del Bagno75 per celebrare il centenario. Una idea che ha da subito trovato il sostegno dell’ Amministrazione Comunale e di San Marino Outlet Experience.

Programma

Gli appuntamenti saranno il 23 luglio Aldo Drudi, il 27 luglio Davide Cassani, il 21 agosto Simona Ventura, il 24 agosto Paolo Cevoli, sempre alle ore 21.30 al bagno 75 sul lungomare della Repubblica a Riccione. La rassegna si concluderà poi il 31 agosto con racconti Vista Mare il reading dedicato a questo importante compleanno con Francesca Airaudo e Giorgia Penzo.

L’evento ha il Patrocinio del Comune di Riccione ed è sostenuto da San Marino Outlet Experience. Ha dichiarato Barbara de Magistris, Direttore Generale di San Marino Outlet Experience “La nostra azienda ritiene importante sostenere iniziative come questa che arricchiscono il programma turistico degli eventi e dell’intrattenimento della Riviera Adriatica e di un'area vasta nella quale anche noi siamo inseriti. Siamo grandi sostenitori del fare-sistema, certi che promuovendo il territorio nella sua interezza e garantendo un'offerta sempre maggiore ai nostri turisti si possano registrare benefici per tutti". Gli spettacoli sono ad ingresso libero, senza obbligo di prenotazione.