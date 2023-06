Centri giovani in festa con "On Air", per un pomeriggio di musica, performance e laboratori

I centro giovani di Rimini si danno appuntamento venerdì 9 giugno, al Parco della Serra della Cooperativa Cento Fiori (parco Marecchia) per un pomeriggio di musica, performance e laboratori. Un'occasione per i ragazzi per incontrarsi ed esibirsi e per le realtà sociali e culturali della città di condividere la varietà delle offerte ricreative per i giovani sul territorio di Rimini.

Si parte alle ore 18:00 con l’esibizione di band e musicisti dei Centri Giovani e si prosegue alle 20:30 performance di teatro-danza del collettivo Il Nido. Saranno presenti gli stand dei laboratori di writing e serigrafia a cura di Casa Pomposa, della Ciclofficina e sarà presente una postazione per la diretta radio a cura del laboratorio Grottapod. Presenti anche le associazioni Circolando, Smagliature Urbane, The Role Rimini.

L’evento è realizzato all'interno del progetto On Air-Giovani Frequenze del Comune di Rimini in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Millepiedi, Associazione Sergio Zavatta Onlus, Grotta Rossa, Associazione Alcantara e Movimento Centrale Danza e Teatro.