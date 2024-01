E' una delle "amiche" più attese e amate dal pubblico dei giovanissimi, torna sul palco Lucilla

Torna per la terza volta alle Befane Shopping Centre di Rimini quella che è ormai una delle 'amiche' più attese e amate dal pubblico dei giovanissimi e delle giovanissime del centro commerciale. Dopo le esibizioni dell'ultimo dell'anno 2022 e dello scorso 29 ottobre 2023, occasioni nelle quali fece cantare e ballare la folla assiepatasi in piazza Zara, Lucilla risale ancora una volta sul palco per incontrare tutti i suoi fan.

Sabato 20 gennaio, a partire dalle 16, ci sarà il momento Meet & Greet con Lucilla, ma attenzione: solo con il Pass sarà possibile salutare la giovane artista e scattare un selfie o una foto assieme. Oltre ai Pass già distribuiti, a grande richiesta Le Befane Shopping Centre ha deciso di integrare nuovi Pass per soddisfare la curiosità e l'affetto di tutti i fan di Lucilla.

Come fare per ottenere il Pass? I nuovi Pass saranno distribuiti all’infopoint del Centro sabato 20 gennaio dalle 12 alle 14; occorre prenotare il proprio Pass mandando un messaggio WhatsApp al numero 351 8229963 con i propri dati. E' possibile accedere al palco e scattare una foto con Lucilla solo se in possesso del pass.